Звездные пары иногда кажутся идеальными, думается, они навсегда будут вместе, но, к сожалению, счастье некоторых длилось не вечно 

Давайте познакомимся со звездами, расставание, которых было очень громким и у всех на глазах, передает Politeka.net.

В прошлом году СМИ облетела новость о разводе российской певицы Лолиты и ее мужа - тренера, Дмитрия. Звезда называла своего экс-возлюбленного мошенником и изменщиком. 

Более полугода Лолита  пыталась добиться признания их брака фиктивным. Звезда уверяла, что супруг был с ней ради получения израильского гражданства. Но брак расторгли, признав его юридическую силу.

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"Лолита в таком возрасте, что секс ей не нужен". Бывший муж Милявской раскрыл интимные причины их развода ⠀ 45-летний тренер по сквошу Дмитрий Иванов, откровенно рассказал о разводе с 56-летней Лолитой Милявской в студии программы "Мужское и женское". Пятый муж певицы пожаловался на то, что Лолита отказывалась заниматься спортом и поддерживать его стремления вести здоровый образ жизни. Бывший супруг артистки утверждает, что Милявская никогда не соглашалась пойти с ним на тренировку или вместе заняться чем-то активным. «Все чаще мы стали недопонимать друг друга», — пожаловался Дмитрий. Спортсмен предлагал артистке найти компромисс, но не получилось. Иванов заявил, что в браке с певицей ему не хватало физической близости: «Его не было, когда мы расходились. Наверное, многие пары живут и без этого. Но мне, как молодому мужику, он был необходим». На вопрос ведущего шоу, как он думает, почему в их браке не было интимных отношений, тренер по сквошу ответил: «Лолита в таком возрасте, что секс ей не нужен». Напомним, что в браке с Дмитрием Милявская прожила 9 лет, общих детей у пары не было. В июле прошлого года Лолита заявила о том, что расстается с мужем. Пара подала на развод, но официальное расторжение брака пришлось отложить из-за вспышки коронавируса. ⠀ #слухи #мирзвезд #артисты #лолитамилявская #сплетни #новостьдня #звезды

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Отношения голливудских актеров Анджелины Джоли обсуждаются до сих пор. У пары осталось шесть детей, трое из которых родных. Пара объявила о расставании в 2016 году, а в 2019 - брак был расторгнут официально. Суд разрешил Питту видеться с детьми. 

Ходят слухи, что после многолетнего конфликта, пара нашла в себе силы помериться ради общих чад. 

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Муж алкоголик никому не нужен, даже если он Брэд Питт😭. Как ни печально, но факт - самая красивая пара Голливуда в браке высосала друг друга - одна истерила, ревновала, токсикоманила и впадала в бесконечные депрессии, другой пил, баловался марихуаной и агрессировал. Обалденно образцовая семья, правда?🥺 ⠀ Ваш лайкуша мне греет душу❤️ ⠀ А начиналось все сказочно - два красивых актера, шестеро детей, трое из которых свои, миллионные гонорары, благотворительность, потрясающие картинки семейного счастья в глянцевых журналах... и ба-бах, столько тараканов. Причем, как мне кажется, тараканов больше все-таки у Анджелины, хотя и Брэд особой симпатии у меня не вызывает, алкоголик, он и есть алкоголик. ⠀ Официальная версия расставания - непримиримые разногласия в вопросах воспитания детей. А поводом послужила выходка, когда они летели семьей в самолете, Питт перебрал, начал воспитывать, орать и раздавать тумаки 15-летнему приемному сыну Мэддоксу. На аэродроме он продолжил это неблагодарное занятие и даже пытался смотаться от семейства на бензовозе, а Анджелина высказал ему все что о нем думает, добавив что давно хотела расстаться и ждала повода, собрала детей и уехала, а на следующий день подала на развод. ⠀ В апреле их официально развели, но сам бракоразводный процесс не завершен - раздел имущества и опека пока висят в воздухе. Бывших даже пару раз уже заметили вместе, причем Джоли как всегда была на взводе и что-то эмоционально доказывала эксу, а Питт находился в состоянии напускного спокойствия. ⠀ Последние сводки #brangelinы: Брэд клянется, что любит Анджелину и детей, хочет их вернуть и полностью завязал с выпивкой и наркотой. Она опять в претензиях, на этот раз подозревая его в интрижке с Шарлиз Терон, которую не переваривает. ⠀ На это Рождество он пригласил детей к себе домой, но два приемных сына, тот самый не поддающийся его воспитанию 17-летний Мэддокс и 15-летний Пакс, которому маманя зачем то поведала, что Питт не хотел его усыновлять, прийти не соизволили, обиделись же) ⠀ Вот такой пипец по голливудски. Пролистните карусель, в поледней фоточке увидите, в каких мумий превратил их брак. А нужно ли им мириться?🙈

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Российские артисты Евгений Петросян и Елена Степаненко прожили вместе целых 33 года, а развод состоялся в 2018 году. Звезды долго скандалили во время раздела совместно нажитого имущества, оцененное в 1,5 миллиарда рублей.

Кроме того, стало известно, что Петросян нашел себе молодую любовницу - Татьяну Брухунову. В итоге Артист женился на пассии в декабре 2019 года, а в марте 2020 года они стали родителями. 

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Елена Степаненко примет участие в программе Евгения Петросяна. Ради денег пошли на временное примирение. . . . #еленастепаненко #еленастепаненкоразвод #еленастепаненкопохудела #степаненко #степаненкоелена #степаненкопетросян #петросян #петросяншоу #петросян77 #евгенийпетросян #евгениипетросян #евгенийпетросян2018 #женяпетросян #женяпетросянразводится #петросяншоу #евгенийпетросян😏💕 #евгенийпетросяниеленастепаненко #звезда#звезды#шоу#шоубизнес #шоубиз #мирзвезд#знаменитости #знаменитыелюди #знаменитость #селебрити#новости_ru #новостизвёзд #новостиуфы #новостиуфа

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За скандальным разводом звезд Джонни Деппа и Эмбер Херд наблюдал весь мир. Последняя утверждала, что муж избивал ее. Поле этого карьера актера пошла на спад, однако недавно выяснилось, что Херд инсценировала побои, а однажды призналась, что сама ударила мужа в порыве гнева. После этого многие адвокаты отказались отстаивать ее права в суде.

Актер Армен Джигарханян женился на Виталине Цымбалюк-Романовской в 2016 году, а уже через полтора года стало известно о разводе. Первый обвинял экс-супругу в меркантильности, а Виталина свою вину отрицала.

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Армен Джигарханян, 84, и Виталина, 41, как вам разница в возрасте? . . . #звезда #звезды #ивлеева #скандал #скандалы микеллаабрамова #позор #деньги #взятки #макияж #шопинг #одежда мода #операции #ботокс 1канал шоу #знаменитости #экономика #макияж #красота операции #деньги #богатство #сволочи #шоу поравалить #олигарх #хочупохудеть хочу #голосдети #новостьдня Топалов #регинатодоренко #тодоренко # максфадеев #серебро #скандалыинтригирасследования лобода #арменджигарханян #виталина #джигарханян

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Напомним, что Лолита высказалась об оккупированном Донбассе: "Они назад в Украину не хотят".

Также Politeka писала, что певица Лолита заявила, что Украина сама отдала Крым РФ: "Не вкладывала в него"