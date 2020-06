View this post on Instagram

Муж алкоголик никому не нужен, даже если он Брэд Питт😭. Как ни печально, но факт - самая красивая пара Голливуда в браке высосала друг друга - одна истерила, ревновала, токсикоманила и впадала в бесконечные депрессии, другой пил, баловался марихуаной и агрессировал. Обалденно образцовая семья, правда?🥺 ⠀ Ваш лайкуша мне греет душу❤️ ⠀ А начиналось все сказочно - два красивых актера, шестеро детей, трое из которых свои, миллионные гонорары, благотворительность, потрясающие картинки семейного счастья в глянцевых журналах... и ба-бах, столько тараканов. Причем, как мне кажется, тараканов больше все-таки у Анджелины, хотя и Брэд особой симпатии у меня не вызывает, алкоголик, он и есть алкоголик. ⠀ Официальная версия расставания - непримиримые разногласия в вопросах воспитания детей. А поводом послужила выходка, когда они летели семьей в самолете, Питт перебрал, начал воспитывать, орать и раздавать тумаки 15-летнему приемному сыну Мэддоксу. На аэродроме он продолжил это неблагодарное занятие и даже пытался смотаться от семейства на бензовозе, а Анджелина высказал ему все что о нем думает, добавив что давно хотела расстаться и ждала повода, собрала детей и уехала, а на следующий день подала на развод. ⠀ В апреле их официально развели, но сам бракоразводный процесс не завершен - раздел имущества и опека пока висят в воздухе. Бывших даже пару раз уже заметили вместе, причем Джоли как всегда была на взводе и что-то эмоционально доказывала эксу, а Питт находился в состоянии напускного спокойствия. ⠀ Последние сводки #brangelinы: Брэд клянется, что любит Анджелину и детей, хочет их вернуть и полностью завязал с выпивкой и наркотой. Она опять в претензиях, на этот раз подозревая его в интрижке с Шарлиз Терон, которую не переваривает. ⠀ На это Рождество он пригласил детей к себе домой, но два приемных сына, тот самый не поддающийся его воспитанию 17-летний Мэддокс и 15-летний Пакс, которому маманя зачем то поведала, что Питт не хотел его усыновлять, прийти не соизволили, обиделись же) ⠀ Вот такой пипец по голливудски. Пролистните карусель, в поледней фоточке увидите, в каких мумий превратил их брак. А нужно ли им мириться?🙈