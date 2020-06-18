Звездные пары иногда кажутся идеальными, думается, они навсегда будут вместе, но, к сожалению, счастье некоторых длилось не вечно

Давайте познакомимся со звездами, расставание, которых было очень громким и у всех на глазах, передает Politeka.net.

В прошлом году СМИ облетела новость о разводе российской певицы Лолиты и ее мужа - тренера, Дмитрия. Звезда называла своего экс-возлюбленного мошенником и изменщиком.

Более полугода Лолита пыталась добиться признания их брака фиктивным. Звезда уверяла, что супруг был с ней ради получения израильского гражданства. Но брак расторгли, признав его юридическую силу.

Отношения голливудских актеров Анджелины Джоли обсуждаются до сих пор. У пары осталось шесть детей, трое из которых родных. Пара объявила о расставании в 2016 году, а в 2019 - брак был расторгнут официально. Суд разрешил Питту видеться с детьми.

Ходят слухи, что после многолетнего конфликта, пара нашла в себе силы помериться ради общих чад.

Российские артисты Евгений Петросян и Елена Степаненко прожили вместе целых 33 года, а развод состоялся в 2018 году. Звезды долго скандалили во время раздела совместно нажитого имущества, оцененное в 1,5 миллиарда рублей.

Кроме того, стало известно, что Петросян нашел себе молодую любовницу - Татьяну Брухунову. В итоге Артист женился на пассии в декабре 2019 года, а в марте 2020 года они стали родителями.

За скандальным разводом звезд Джонни Деппа и Эмбер Херд наблюдал весь мир. Последняя утверждала, что муж избивал ее. Поле этого карьера актера пошла на спад, однако недавно выяснилось, что Херд инсценировала побои, а однажды призналась, что сама ударила мужа в порыве гнева. После этого многие адвокаты отказались отстаивать ее права в суде.

Актер Армен Джигарханян женился на Виталине Цымбалюк-Романовской в 2016 году, а уже через полтора года стало известно о разводе. Первый обвинял экс-супругу в меркантильности, а Виталина свою вину отрицала.

Напомним, что Лолита высказалась об оккупированном Донбассе: "Они назад в Украину не хотят".

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