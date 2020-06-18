Зіркові пари іноді здаються ідеальними, думається, вони назавжди будуть разом, але, на жаль, щастя деяких тривало не вічно 

Познайоммось з зірками, розставання, яких було дуже гучним і у всіх на очах, передає Politeka.net.

Торік ЗМІ облетіла новина про розлучення російської співачки Лоліти та її чоловіка - тренера, Дмитра. Зірка називала свого екс-коханого шахраєм і зрадником. 

Більше півроку Лоліта  намагалася домогтися визнання їхнього шлюбу фіктивним. Зірка запевняла, що чоловік був з нею заради отримання ізраїльського громадянства. Але шлюб розірвали, визнавши його юридичну силу.

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"Лолита в таком возрасте, что секс ей не нужен". Бывший муж Милявской раскрыл интимные причины их развода ⠀ 45-летний тренер по сквошу Дмитрий Иванов, откровенно рассказал о разводе с 56-летней Лолитой Милявской в студии программы "Мужское и женское". Пятый муж певицы пожаловался на то, что Лолита отказывалась заниматься спортом и поддерживать его стремления вести здоровый образ жизни. Бывший супруг артистки утверждает, что Милявская никогда не соглашалась пойти с ним на тренировку или вместе заняться чем-то активным. «Все чаще мы стали недопонимать друг друга», — пожаловался Дмитрий. Спортсмен предлагал артистке найти компромисс, но не получилось. Иванов заявил, что в браке с певицей ему не хватало физической близости: «Его не было, когда мы расходились. Наверное, многие пары живут и без этого. Но мне, как молодому мужику, он был необходим». На вопрос ведущего шоу, как он думает, почему в их браке не было интимных отношений, тренер по сквошу ответил: «Лолита в таком возрасте, что секс ей не нужен». Напомним, что в браке с Дмитрием Милявская прожила 9 лет, общих детей у пары не было. В июле прошлого года Лолита заявила о том, что расстается с мужем. Пара подала на развод, но официальное расторжение брака пришлось отложить из-за вспышки коронавируса. ⠀ #слухи #мирзвезд #артисты #лолитамилявская #сплетни #новостьдня #звезды

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Відношення голлівудських акторів Анджеліни Джолі обговорюються досі. У пари залишилося шестеро дітей, троє з яких рідних. Пара оголосила про розставання у 2016 році, а у 2019 - шлюб був розірваний офіційно. Суд дозволив Пітту бачитися з дітьми. 

Ходять чутки, що після багаторічного конфлікту, пара знайшла в собі сили помірятися заради спільних дітей. 

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Муж алкоголик никому не нужен, даже если он Брэд Питт😭. Как ни печально, но факт - самая красивая пара Голливуда в браке высосала друг друга - одна истерила, ревновала, токсикоманила и впадала в бесконечные депрессии, другой пил, баловался марихуаной и агрессировал. Обалденно образцовая семья, правда?🥺 ⠀ Ваш лайкуша мне греет душу❤️ ⠀ А начиналось все сказочно - два красивых актера, шестеро детей, трое из которых свои, миллионные гонорары, благотворительность, потрясающие картинки семейного счастья в глянцевых журналах... и ба-бах, столько тараканов. Причем, как мне кажется, тараканов больше все-таки у Анджелины, хотя и Брэд особой симпатии у меня не вызывает, алкоголик, он и есть алкоголик. ⠀ Официальная версия расставания - непримиримые разногласия в вопросах воспитания детей. А поводом послужила выходка, когда они летели семьей в самолете, Питт перебрал, начал воспитывать, орать и раздавать тумаки 15-летнему приемному сыну Мэддоксу. На аэродроме он продолжил это неблагодарное занятие и даже пытался смотаться от семейства на бензовозе, а Анджелина высказал ему все что о нем думает, добавив что давно хотела расстаться и ждала повода, собрала детей и уехала, а на следующий день подала на развод. ⠀ В апреле их официально развели, но сам бракоразводный процесс не завершен - раздел имущества и опека пока висят в воздухе. Бывших даже пару раз уже заметили вместе, причем Джоли как всегда была на взводе и что-то эмоционально доказывала эксу, а Питт находился в состоянии напускного спокойствия. ⠀ Последние сводки #brangelinы: Брэд клянется, что любит Анджелину и детей, хочет их вернуть и полностью завязал с выпивкой и наркотой. Она опять в претензиях, на этот раз подозревая его в интрижке с Шарлиз Терон, которую не переваривает. ⠀ На это Рождество он пригласил детей к себе домой, но два приемных сына, тот самый не поддающийся его воспитанию 17-летний Мэддокс и 15-летний Пакс, которому маманя зачем то поведала, что Питт не хотел его усыновлять, прийти не соизволили, обиделись же) ⠀ Вот такой пипец по голливудски. Пролистните карусель, в поледней фоточке увидите, в каких мумий превратил их брак. А нужно ли им мириться?🙈

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Російські артисти Євген Петросян та Олена Степаненко прожили разом цілих 33 роки, а розлучення відбувся у 2018 році. Зірки довго скандалили під час розділу спільно нажитого майна, оцінене у 1,5 мільярда рублів.

Крім того, стало відомо, що Петросян знайшов собі молоду коханку - Тетяну Брухунову. У підсумку Артист одружився на пасії у грудні 2019 року, а в березні 2020 року вони стали батьками. 

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Елена Степаненко примет участие в программе Евгения Петросяна. Ради денег пошли на временное примирение. . . . #еленастепаненко #еленастепаненкоразвод #еленастепаненкопохудела #степаненко #степаненкоелена #степаненкопетросян #петросян #петросяншоу #петросян77 #евгенийпетросян #евгениипетросян #евгенийпетросян2018 #женяпетросян #женяпетросянразводится #петросяншоу #евгенийпетросян😏💕 #евгенийпетросяниеленастепаненко #звезда#звезды#шоу#шоубизнес #шоубиз #мирзвезд#знаменитости #знаменитыелюди #знаменитость #селебрити#новости_ru #новостизвёзд #новостиуфы #новостиуфа

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За скандальним розлученням зірок Джонні Деппа і Ембер Херд спостерігав весь світ. Остання стверджувала, що чоловік бив її. Поле цього кар'єра актора пішла на спад, проте нещодавно з'ясувалося, що Херд інсценувала побої, а одного разу зізналася, що сама вдарила чоловіка в пориві гніву. Після цього багато адвокатів відмовилися відстоювати її права в суді.

Актор Армен Джигарханян одружився на Віталіні Цимбалюк-Романівській у 2016 році, а вже через півтора року стало відомо про розлучення. Перший звинувачував екс-дружину в меркантильності, а Віталіна заперечувала свою провину.

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Армен Джигарханян, 84, и Виталина, 41, как вам разница в возрасте? . . . #звезда #звезды #ивлеева #скандал #скандалы микеллаабрамова #позор #деньги #взятки #макияж #шопинг #одежда мода #операции #ботокс 1канал шоу #знаменитости #экономика #макияж #красота операции #деньги #богатство #сволочи #шоу поравалить #олигарх #хочупохудеть хочу #голосдети #новостьдня Топалов #регинатодоренко #тодоренко # максфадеев #серебро #скандалыинтригирасследования лобода #арменджигарханян #виталина #джигарханян

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Нагадаємо, що Лоліта висловилася про окупованому Донбасі: "Вони назад в Україну не хочуть".

Також Politeka писала, що співачка Лоліта заявила, що Україна сама віддала Крим РФ: "Не вкладала в нього"