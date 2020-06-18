Зіркові пари іноді здаються ідеальними, думається, вони назавжди будуть разом, але, на жаль, щастя деяких тривало не вічно

Познайоммось з зірками, розставання, яких було дуже гучним і у всіх на очах, передає Politeka.net.

Торік ЗМІ облетіла новина про розлучення російської співачки Лоліти та її чоловіка - тренера, Дмитра. Зірка називала свого екс-коханого шахраєм і зрадником.

Більше півроку Лоліта намагалася домогтися визнання їхнього шлюбу фіктивним. Зірка запевняла, що чоловік був з нею заради отримання ізраїльського громадянства. Але шлюб розірвали, визнавши його юридичну силу.

Відношення голлівудських акторів Анджеліни Джолі обговорюються досі. У пари залишилося шестеро дітей, троє з яких рідних. Пара оголосила про розставання у 2016 році, а у 2019 - шлюб був розірваний офіційно. Суд дозволив Пітту бачитися з дітьми.

Ходять чутки, що після багаторічного конфлікту, пара знайшла в собі сили помірятися заради спільних дітей.

Російські артисти Євген Петросян та Олена Степаненко прожили разом цілих 33 роки, а розлучення відбувся у 2018 році. Зірки довго скандалили під час розділу спільно нажитого майна, оцінене у 1,5 мільярда рублів.

Крім того, стало відомо, що Петросян знайшов собі молоду коханку - Тетяну Брухунову. У підсумку Артист одружився на пасії у грудні 2019 року, а в березні 2020 року вони стали батьками.

За скандальним розлученням зірок Джонні Деппа і Ембер Херд спостерігав весь світ. Остання стверджувала, що чоловік бив її. Поле цього кар'єра актора пішла на спад, проте нещодавно з'ясувалося, що Херд інсценувала побої, а одного разу зізналася, що сама вдарила чоловіка в пориві гніву. Після цього багато адвокатів відмовилися відстоювати її права в суді.

Актор Армен Джигарханян одружився на Віталіні Цимбалюк-Романівській у 2016 році, а вже через півтора року стало відомо про розлучення. Перший звинувачував екс-дружину в меркантильності, а Віталіна заперечувала свою провину.

Нагадаємо, що Лоліта висловилася про окупованому Донбасі: "Вони назад в Україну не хочуть".

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