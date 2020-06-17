Около 45% работающих украинцев уже на сегодня не дотягивают с необходимым стажем для пенсий

Из-за недобора трудового стажа люди могут остаться без выплат. В Минсоцполитики объяснили, какие есть варианты выхода из этой критической ситуации, пишет "Обозреватель".

Украинцам, у которых возникли проблемы со стажем, придется либо докупать его, либо работать как минимум до 65 лет.

В ПФУ раскрыли формулу, по которой можно произвести покупку: четверть минимальной зарплаты умножить на два - в данный момент это 2078 грн в месяц или почти 25 тыс грн в год, за один дополнительный год стажа.

Также Пенсионный фонд предлагает подать заявление о добровольной оплате минимального взноса – 22% от минималки (1039 грн в месяц).

Напомним, в 2021 году пенсионный возраст для женщин поднимут с 59,5 до 60 лет. Благодаря этому женщины и мужчины сравняются в своих правах.

Так, что касается новых требований для выхода на пенсию: в 2021 году - это 28 официально отработанных лет, а в 2022 – уже 29 лет. В 2028-м граница увеличится до 35. Это означает, что если вам сейчас 40 лет, у вас уже должно быть минимум 15 лет стажа.

Ранее мы сообщали, украинцев предупредили о возможном уменьшении размеров пенсии из-за введения второго уровня пенсионной системы. На такую возможность указывает опыт тех стран, в которых уже вводилась такая система.

Коэффициент замещения – т.е. процент, который составляет пенсия по отношению к предыдущему заработку, не увеличивается. А в некоторых странах он даже падает. Так, в Венгрии он снизился на 12,5% для людей со страховым стажем 20 лет и на 18% - со стажем 30 лет. В Польше коэффициент также упал более, чем на 20%.

Напомним, зарплаты будут считать по-новому, украинцев предупредили.

Как сообщала Politeka, прожиточный минимум пересчитают, в Минсоцполитики назвали суммы.

Также Politeka писала, что денег на всех нет, украинцев предупредили о массовой отмене льгот: кто попадет под удар и за что придется платить.