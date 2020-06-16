Что будет с валютой в обменниках

Сразу несколько факторов могут повлиять на курс доллара в Украине на текущей неделе

Об этом пишет Минфин.

По прогнозам специалистов, ситуация на валютном рынке до конца недели будет постепенно меняться.

В первую очередь, из-за интриги на сегодняшнем аукционе Минфина по размещению ОВГЗ. После снижения учетной ставки до 6% — теперь развернется новая битва за доходность по новым облигациям.

Подготовка и проведение аукциона может влиять как на ресурсный, так и валютный рынки вплоть до 17 июня.

Во-вторых, конец прошлой недели запомнился трендом по росту курса доллара, что «напугало» потенциальных покупателей, поэтому спрос на американскую валюту будет расти за счет тех, кто предпочтет в данный момент купить доллар, чтобы затем не рисковать при росте котировок. Это психологически работает против нацвалюты, не давая ей укрепляться.

В-третьих, на курсе может отразиться постепенная подготовка клиентов к дням бюджетных платежей, которая началась в июне.

По прогнозам специалистов, коридор по курсу доллара на межбанке будет в пределах 26,65-26,90 гривен. Банки могут продавать американскую валюту по 26,77-27,00 гривен, а в обменниках украинцы могут увидеть продажу доллара в коридоре 26,68-26,85 грн/$.

Ранее мы уже предупреждали о скачках курса доллара на текущей неделе. Так, аналитик Вадим Иосуб прогнозирует небольшое укрепление гривны.

"На ближайшую неделю мы ожидаем незначительное снижение курса доллара к гривне. Курс доллара на межбанке может торговаться через неделю около 26,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,4/26,6 грн", – предупреждал аналитик ранее.

Укрепление до 26,6 грн/$ также прогнозировал и финансист Егор Комов. Такой прогноз он обосновывает настроениями участников рынка в связи с получением очередного транша МВФ.

Напомним, что гривна ударит по курсам доллара и евро, украинцев предупредили о скачке после выходных.

Также Politeka писала, что Нацбанк кардинально изменил курс валют, доллар и евро разогнало в разные стороны: что происходит.

А еще Politeka сообщала, что новый курс доллара добьет украинцев, в Минфине огорошили новым прогнозом.