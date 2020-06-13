На Ставропольский край в России обрушился мощный ураган

Шквалистый ветер с порывами до 23 метров в секунду не только порвал провода и повредил крыши, но и разметал по дороге грузовые автомобили.

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на росСМИ.

Ураган с ливнем, градом и грозой натворил немало беды, повырывав с корнями деревья и оставив людей без крова.

Непогода парализовала движение на федеральной трассе "Кавказ", там образовалась многокилометровая пробка. Было опрокинуто две фуры и девять автомобилей «Газель». На помощь водителям выехали спасатели. На кадрах, опубликованных после дождя, видно, как по обочинам лежит несколько грузовиков, ураган буквально унёс их в придорожные кюветы. Это произошло в в 40 км от города Минеральные Воды.

По информации местных спасателей, ветер оставил без света 7040 человек, из них — 2240 детей. Электричества нет не только в частных домах, но и на социально-значимых объектах – больницах, отделениях полиции.

Ранее мы писали о том, что почти месяц назад коммунальное объединение «Киевзеленстрой» показало последствия стихийного катаклизма, который обрушился на столицу.

Ветер достигал скорости 15-20 м/с. Шквалы сломали много деревьев, а некоторый и вовсе выкорчевали с корнем. На кадрах видно, что стволы завалили дороги, рухнули на здания, автомобили и заборы.

Напомним, дерево рухнуло на киоск с продавцом в центре Одессы.

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