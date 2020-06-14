На Прикарпатье сильные ливни привели к локальному потопу и разрушениям
Сильные осадки привели к тому, что село Новошин в Долинском районе Ивано-Франковской области буквально ушло под воду.
Дождь с грозой и градом прошел в этом районе вечером 13 июня, о чем сообщали в ГСЧС. Это провело к повышению уровня воды в местных притоках. Сообщалось, что на территории Косовского, Долинского, Верховинского и Снятинского районов были зафиксированы случаи подтопления жилья и огородов.
В свою очередь, жители Новошина поделились фотографиями и показали, как выглядит их село после ливня. На снимках можно увидеть, что улицы населенного пункта буквально превратились в реки, а большинство домов ушли под воду вместе с огородами и дворами.
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Отмечается, что в местных небольших речках резко подскочил уровень воды из-за ливней. Это привело к подтоплению домов и огородов.
Ранее мы сообщали, что в сети показали видео сильного града, который выпал в воскресенье, 7 июня, в поселке Славское Львовской области. Соответствующий ролик в Facebook показал Владимир Бено. (Чтобы посмотреть видео – проскролльте вниз)
"2020 год, ты не перестаешь меня удивлять", - подписал видео автор публикации.
На кадрах видно, что град был очень обильным, он создал на земле густой покров. Кроме того, стихия повредила автомобили.
Напомним, сильный град внезапно обрушился на Украину, летняя стихия уже наделала бед.
Как сообщала Politeka, стихия с градом обрушилась на Одессу, улицы ушли под воду: кадры непогоды.
Также Politeka писала, что гигантский торнадо обрушился на украинский курорт, видео момента удара: "Вышел из воды".