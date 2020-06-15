Погода в Украине 16 июня будет дождевой и с грозами
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
Отмечается, что во вторник периодические грозы будут греметь почти на всей территории Украины. Исключением станут только Харьковская, Сумская и Луганская области.
Ветер 16 июня будет с востока, умеренный, с порывами. При грозах вероятны локальные шквалы и град.
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Жара немного спадет, завтра днем в Украине столбикитермометров покажут +25 +30 градусов, в восточных областях +28 +33 градуса.
В Киеве вторник будет с неустойчивой погодой, временами дождь с грозой. Температура ночью +18 +20 градусов, а днем воздух прогреется до +26 +28 градусов.
Снижение температуры в Украине будет недолгим. Во второй половине текущей недели жара попытается вернуться, температура повысится на 2-4 градуса.
Однако, по предварительным прогнозам, со следующей недели, с 22-го июня, воздух снова станет свежим, отметила синоптик.
Отметим, синоптики предупреждали украинцев, что лето-2020 года будет богатым на погодные аномалии и неприятные сюрпризы. Впереди новые температурные рекорды, грозы с градом и даже смерчи.
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