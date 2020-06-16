Самая горячая участница шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком и победительница проекта Даша Ульянова рассказала о том, какая она настоящая

После победы на шоу и расставания с мужчиной, который "изменил" Даше во время съемок, она решила изменить свою жизнь, заняться марафоном, который лично проведет с поклонницами и принялась активно вести свой профиль в социальной сети Инстаграм. В этот раз девушка рассказала о себе и своей жизни, а также о том, какая она на самом деле без притворства.

Под новым фото, на котором Даша, как и всегда, делает акцент на своих пухлых губах, она рассказала, почему ей нравиться быть "своей в доску".

«Озорной характер и спокойствие, юмор и серьёзность, грубость и женственность ... это всё я и я вовсе не хочу меняться.

Я не хочу строить из себя не понятно кого, не хочу поддерживать определённый образ, которому не соответствую и точно не хочу переступать через себя, чтобы всем нравиться. Часто читаю от вас, что я одновременно и такая вся шикарная девушка, и «своя в доску» 😃. Это, действительно, обо мне.

Я одинаково круто чувствую себя и в вечернем платье, и в спортивном костюме. И на светских мероприятиях, и на лавочке с друзьями. И общаясь на серьезные темы, и не останавливаясь от смеха. Шутка: «девушка должна быть такой, чтобы с ней было комфортно и в дорогих ресторанах, и воровать в посёлке черешни» 😂 - точно про меня.

А ещё я очень не хочу, чтобы обо мне говорили: «Ой знаете, в жизни она абсолютно не такая, как в интернете», как часто бывает. Я рада, что «моим людям» со мной комфортно в разных ситуациях. И вас я тоже призываю быть такими, какими вы являетесь на самом деле. Не нужно слепо следовать каким-то инстаграмным образам и трендам. #вашадаша», - рассказала звезда, получив массу комментариев в ответ. Некоторые фанаты отметили, что Даша - "та еще кошечка с коготками".

Ранее Даша, вчера признавшаяся, что влюблена, рассказала есть ли на проекте сценарий. Многие телезрители не верят, что участницы ведут себя откровенно, порой их даже обвиняют в наигранности, ведь девушки выглядят зажато, словно впервые играют свою неопределенную роль.

А вот Даша подчеркнула, что на проекте сценария все же нет. Все события происходят естественным образом. По прошествии нескольких недель девушки просто привыкают к камерам и вообще не обращают на технику никакого внимания.

"Это же реалити-шоу. Мы же там не актеры все. Никакого сценария нет. Здесь и сейчас реагируешь. Вот ситуация – вот твоя реакция. Стоп камера и нас разводят с холостяком. Общение с ним происходит исключительно в кадре. Нет такого, что мы общаемся вне кадра", – рассказала девушка в интервью программе TrueStory на YouTube-канале.

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