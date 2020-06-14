Бразильская модель Сьюзи Кортез покорила идеальными формами на новом соблазнительном фото

Как сообщает Politeka.net, Кортез, известная как обладательница самых красивых ягодиц в мире, опубликовала новый снимок в своем Инстаграм.

На фото горячая красотка сидит на стуле спиной к зрителю. Из одежды на Кортез лишь черное нижнее белье, от которого видны только тонкие ремешки. Модель решила наглядно продемонстрировать, за что получила свой титул, поэтому акцент на фото сделан явно на ее пятой точке.

Для того, чтобы лучше продемонстрировать свои формы, Сьюзи выбрала микроскопические стринги со стильным декором в виде цепочки вверху.

Модель томно изогнулась на стуле и подогрела воображение зрителей, продемонстрировав на камеру свой язычок и покорив соблазнительным выражением лица.

Поклонники буквально засыпали красотку комплиментами и лайками.

Ранее мы писали, что Кортез показала себя в золотистых цветах. На фото Кортес позировала в микроскопическом белом белье из веревочек и сеточки, стоя к камере пятой точкой. Красотка дополнила образ прозрачной накидкой и каблуками, стоя на фоне большой кровати. На фото можно легко оценить пышные формы, которые были идеально золотистого цвета.

Фанаты поставили почти 15 тысяч лайков и написали несколько комментариев.

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