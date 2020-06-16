Российский режиссер Константин Богомолов, который в прошлом году женился на скандальной телеведущей Ксении Собчак, показал возлюбленную в интересном виде

Супруг российской телеведущей взорвал Инстаграм снимком дорогой жены, передает Politeka.net.

Ксения Собчак была запечатлена, можно сказать, в один из самых интимных моментов - со взглядом полным любовью.

Вероятно, камера была в руках известного режиссера, и, возможно, кадр лучше оставался бы в личном архиве. Ведь, когда кто-то на кого-то так смотрит, как это делает телеведущая, это в некой мере даже неприлично.

Ксения позировала в бирюзовой одежде, которая подчеркнула цвет ее глаз. Звезда расстегнула несколько пуговиц, сверкнув цепочками на шее.

Волосы телеведущей развеивал ветер. Макияж был сделан с акцентом на губы. Ксения улыбалась, выглядела свежо и непринужденно.

"Осторожно, ❤️", - подписал снимок Богомолов.

За день пост собрал более 15 тысяч лайков и много комментариев:

"Астарожна Крабчак 🤣🤣🤣", "Красавица...благодаря Вам Константин мы увидели совсем другую Ксюшу😍нежную... застенчивую... влюбленную... счастливую... именно рядом с Вами она превращается в такую... в такой волшебный ранимый цветочек🌼😍 Берегите друг друга!!!!", "Неприхотливый вы человек, Константин Юрьевич", "Ксюша тут выглядит очень счастливой", "Счастье - это так просто", "Расцвела Ксения ещё больше, вы мне очень симпатичны, вас слушать одно удовольствие👍🏻💐🌺", "Красивая", " 👍👍👍Красивая и солнечная!!! Сын на Вас похож очень!!!👍👍👍", "Самка богомола", "Влюблёнными глазами смотрит))) Хорошее фото. Берегите ваши чувства!!!".

Напомним, что Ксения Собчак показала пугающее поведение Богомолова: "Белая горячка".

Как сообщала Politeka, Ксения Собчак бросила Бузовой дерзкий вызов, перевоплощение пугает: "Я запела!".

Также Politeka писала, что бесстыжая Собчак забыла о нижнем белье и посветила богатством в прозрачной майке: "Ксения, это вы?".