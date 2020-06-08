Известная украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, показала необычный образ
На фото красавица сидит у овощного прилавка в черном полупрозрачном кружевном платье. Анастасия раздвинула ноги сидя на стуле и смотрела прямо в камеру, собрав волосы в аккуратный хвост. На фоне можно увидеть ящики с тыквами, помидомарми, яблоками и другими овощами и фруктами. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
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Сообщалось, что бывшая участница группы Nikita Анастасия Кумейко сверкнула безупречными формами в одном бикини.
«Я уже давно не худенькая. Лет 30 где-то. Почему-то я вечно худею и хочу «как в прошлом году», - говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованном снимке Кумейко позирует в одном смелом мини-бикини и топе, демонстрируя безупречную фигуру.
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