Известная украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, показала необычный образ

На фото красавица сидит у овощного прилавка в черном полупрозрачном кружевном платье. Анастасия раздвинула ноги сидя на стуле и смотрела прямо в камеру, собрав волосы в аккуратный хвост. На фоне можно увидеть ящики с тыквами, помидомарми, яблоками и другими овощами и фруктами. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты, включая Елену Кравец, поставили более тысячи лайков:

"Каждый зарабатывает как может", "Клубничка", "Праздничный натюрморт!", "Цены на фрукты довольно высокие ;)", "Культурно", "Меняем профессию?)".

Сообщалось, что бывшая участница группы Nikita Анастасия Кумейко сверкнула безупречными формами в одном бикини.

«Я уже давно не худенькая. Лет 30 где-то. Почему-то я вечно худею и хочу «как в прошлом году», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Кумейко позирует в одном смелом мини-бикини и топе, демонстрируя безупречную фигуру.

Сообщалось, что бывшая участница группы Nikita Анастасия Кумейко порадовала поклонников и показалась в роскошном кружевном белье.

Так, звезда снялась в пикантной фотосессии для одного из популярных мужских глянцев, демонстрируя аппетитные формы в роскошном кружевном белье. На первом снимке звезда позирует полусидя, показывая роскошное тело в кружеве.

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