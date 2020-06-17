Некоторые звезды, несмотря на армию поклонников и миллионные доходы, остаются при своих комплексах
Давайте познакомимся со звездами, которые комплексуют или комплексовали по поводу своей внешности.
Известная модель Кендалл Дженнер долгое время боролась с комплексами из-за проблемной кожи, ведь в подростковом возрасте у нее было акне. Красотка чувствовала себя изгоем, пишет wfc.tv. Однако хороший уход помог справиться с этой проблемой.
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Старшая сестра Кендалл, Ким Кардашьян, стеснялась собственной внешности. Красотка в школьные годы плакала из-за своей фигуры, ведь она выделялась пышными грудью и бедрами. Поэтому Ким даже носила корректирующее белье.
Только недавно Кардашьян полюбила себя и подчеркивает свои достоинства.
Кумир миллионов Дженнифер Лопес в молодости стеснялась своих пышных форм. Звезда часто слышала советы о том, что ей нужно сбросить вес. Однако сейчас певица никого не слушает и гордиться своей внешностью.
Модель Белла Хадид, которую в прошлом году хирург назвал самой красивой девушкой в мире, также имеет комплексы. Звезда всегда сравнивала себя со старшей сестрой, Джиджи. Особенно модель стеснялась своих тонких бровей. Только с возрастом Белла поняла, что красива.
Певица Селена Гомес стесняется своих ушей. Звезда уверяет, что у них странная форма, поэтому предпочитает прически с распущенными волосами.
Напомним, Ким Кардашьян предстала в розовом топе с пикантным вырезом в районе груди. Верх обтянул сочную грудь, которая выглянула из разреза. Длинные узкие рукава обтянули руки модели.
Ким надела узкую юбочку в цвет топа, выделившую ее пышные бедра.
Напомним, Ким Кардашьян покрутила перед камерой самым аппетитным местом в дерзком мини
А еще Politeka писала, что Ким Кардашьян забыла о белье и чуть не выронила "близняшек" из декольте
Также Politeka сообщала, что Ким Кардашьян сняла с себя верх и беззастенчиво встала на четвереньки