Звезды только позже поняли, как прекрасны на самом деле

Некоторые звезды, несмотря на армию поклонников и миллионные доходы, остаются при своих комплексах

Давайте познакомимся со звездами, которые комплексуют или комплексовали по поводу своей внешности.

Известная модель Кендалл Дженнер долгое время боролась с комплексами из-за проблемной кожи, ведь в подростковом возрасте у нее было акне. Красотка чувствовала себя изгоем, пишет wfc.tv. Однако хороший уход помог справиться с этой проблемой.

Collagen-Boosting. Non-Ablative. No Downtime. Gorgeous, Glowing Skin. Laser Genesis is what Kendall Jenner credits to... Gepostet von Terrell Clinic am Mittwoch, 14. September 2016

Старшая сестра Кендалл, Ким Кардашьян, стеснялась собственной внешности. Красотка в школьные годы плакала из-за своей фигуры, ведь она выделялась пышными грудью и бедрами. Поэтому Ким даже носила корректирующее белье.

Только недавно Кардашьян полюбила себя и подчеркивает свои достоинства.

Hot Gist: Alleged ‘Unedited Photos’ of Kim Kardashian’s Massive Butt Shuts Down the Internet http://dlvr.it/NzKJQq Gepostet von FoxGist.com am Montag, 24. April 2017

Кумир миллионов Дженнифер Лопес в молодости стеснялась своих пышных форм. Звезда часто слышала советы о том, что ей нужно сбросить вес. Однако сейчас певица никого не слушает и гордиться своей внешностью.

SMH! If J.Lo is "fat" then hell, I'm tryna be too! Check out these 11 celebrities who've been WRONGFULLY fat-shamed!!! —> http://wet.pt/2cha6Ho Gepostet von Real Housewives of Atlanta Fansite by Wetpaint.com am Freitag, 9. September 2016

Модель Белла Хадид, которую в прошлом году хирург назвал самой красивой девушкой в мире, также имеет комплексы. Звезда всегда сравнивала себя со старшей сестрой, Джиджи. Особенно модель стеснялась своих тонких бровей. Только с возрастом Белла поняла, что красива.

“A cosmetic surgeon used computer mapping techniques and ancient Greek math to name Bella Hadid and Beyoncé the most... Gepostet von Trina Macdonald am Donnerstag, 17. Oktober 2019

Певица Селена Гомес стесняется своих ушей. Звезда уверяет, что у них странная форма, поэтому предпочитает прически с распущенными волосами.

Напомним, Ким Кардашьян предстала в розовом топе с пикантным вырезом в районе груди. Верх обтянул сочную грудь, которая выглянула из разреза. Длинные узкие рукава обтянули руки модели.

Ким надела узкую юбочку в цвет топа, выделившую ее пышные бедра.

Напомним, Ким Кардашьян покрутила перед камерой самым аппетитным местом в дерзком мини

А еще Politeka писала, что Ким Кардашьян забыла о белье и чуть не выронила "близняшек" из декольте

Также Politeka сообщала, что Ким Кардашьян сняла с себя верх и беззастенчиво встала на четвереньки