Королева Елизавета II опасается, что Кейт Миддлтон и принц Уильям могут повторить ошибки вслед за Меган Маркл и принцом Гарри

Об этом пишет Sputnik.by.

По информации инсайдеров, монарх встревожена тем, что в королевском дворце может произойти новый "Мегзит".

елизавета II

Елизавета II не спускает глаз с Кейт Миддлтон и принца Уильяма и надеется, что герцоги Кембриджские не будут повторять ошибки Меган Маркл и принца Гарри, которые сбежали в США.

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Как рассказывает королевский эксперт Том Куинн, после бегства Сассекских Елизавета II стала строже по отношению к старшему внуку: монарх не желает видеть повторение ошибок, "которые уже совершала королевская молодежь" - особенно от принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Не исключено, что Елизавета II обеспокоена душевным состоянием принца Уильяма и его жены Кейт, которые взяли на себя все королевские обязанности во время пандемии китайского вируса.

Кейт Миддлтон и принц Уильям

Ранее мы рассказывали, как Елизавета II похвасталась спортивной формой на карантине.

Монарх Соединенного Королевства, несмотря на ограничительные меры из-за пандемии вируса, не намерена отказываться от своих привычек и хобби.

Так, королеву Елизавету II "застукали" журналисты в момент, когда она решила устроить конну прогулку по саду Виндзорского замка, где она изолировалась вместе с мужем принцем Филиппом.

Королева Елизавета II увлекается верховой ездой с детства, а первого пони ей подарили на 4-летие. Более того, монарх  каждый год посещает Виндзорскую конную выставку и любит наблюдать за скачками.

Напомним, что Елизавета II серьезно обеднела, эксперты назвали заоблачную сумму

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