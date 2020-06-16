Стало известно, почему украинцы получают разные пенсии, хотя работали на одном предприятии

Об этом пишет Пенсионный курьер.

Украинцы все чаще занимаются вопросом, почему их знакомые получают больший размер выплат, хотя они имеют одинаковое количество стажа и работали на том же предприятии.

Согласно украинскому законодательству, размер пенсии по возрасту определяется по формуле:

П = Зп × Кс

П - размер пенсии, грн;

Зп - зарплата (доход) застрахованного лица, которая была определена в соответствии со статьей 40 настоящего Закона, с которой исчисляется пенсия, грн;

Кс - коэффициент страхового стажа застрахованного лица, определенный в соответствии со статьей 25 указанного Закона.

"Согласно статье 40 Закона заработная плата (доход) для исчисления пенсии учитывается за весь период страхового стажа, начиная с 01.07.2000 по данным, содержащимся в системе персонифицированного учета. По желанию пенсионера и при условии подтверждения справки о заработной плате первичными документами для исчисления пенсии также может учитываться заработная плата (доход) за любые 60 календарных месяцев страхового стажа подряд по 30.06.2000 независимо от перерывов", - подчеркнули специалисты, которые решили объяснить пенсионерам нюансы законодательства.

При условии, если страховой стаж лица после 01.07.2000 составляет менее 60 месяцев, кроме заработка по данным системы персонифицированного учета, для исчисления размера пенсионного пособия необходимо учитывать зарплату (доход) за любые 60 календарных месяцев страхового стажа подряд по 30.06.2000 независимо от перерывов на основании справки предприятия или архивного учреждения.

Если у украинца страховой стаж составляет меньший период, чем указано выше, то при расчете размера выплаты будет учитываться зарплата (доход) за фактический страховой стаж.

Стоит добавить, что Пенсионный фонд продолжает финансирование пенсий в июне. На выплаты вчера, 15 июня, было направлено еще 2,2 млрд гривен.

В целом, с 1 июня 2020 года было обеспечено финансирование выплат украинским льготникам на общую сумму в 23,2 млрд гривен.

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