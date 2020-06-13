С апреля следующего года пенсионный возраст для женщин в Украине вырастет, а с января 2021-го года ужесточат требования по стажу

Требования к стажу для украинцев теперь будут повышаться ежегодно, и до 2028 года каждый второй пенсионер будет выходить на пенсию уже в 63 или 65 лет, а не в 60.

Кроме того, в 2021-м повысят пенсионный возраст для женщин – с 59,5 до 60 лет. Это будет последний этапом пересмотра возраста выхода на заслуженный отдых, в результате которого женщины и мужчины сравняются в своих правах.

Что касается стажа, то для женщин в 2020 году это 27 официально отработанных лет, а в 2021-м – уже 28 лет. К 2028 году количество необходимого пенсионного стажа увеличится до 35 лет. Например, если человеку сейчас 40 лет, у него уже должно быть минимум 15 лет стажа, чтобы выйти на пенсию вовремя. Стоит отметить, что поэтапное повышение началось еще в 2011-м.

Еще одна группа тех, кому придется дольше работать, – те, кто не выполнили требования по стажу. Те, кто официально не имеет и 15 лет стажа, могут вовсе остаться без пенсии. То есть не получат выплаты те, кто не имеет стажа. Чтобы выйти на пенсию в 63 года, сейчас нужно иметь от 17 до 27 лет стажа, а в 2028-м (последний этап повышения пенсионного возраста) – от 25 до 35 лет.

Население в стране сокращается быстрыми темпами, поэтому в Украине и повышается пенсионный возраст. В частности, в ближайшие пять лет население сократится на 18%, поэтому соотношение между теми, кто работает и пенсионерами, возрастет практически вдвое. В таких условиях неизбежно повышение пенсионного возраста.

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