Пенсионный фонд направил на финансирование 3,1 млрд гривен

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе ПФУ в Facebook.

"12 июня 2020 Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий июня. На пенсионные выплаты сегодня направлено 3, 1 млрд грн. Обеспечено финансирование пенсий июня на общую сумму 21 млрд грн", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что выплату пенсий в июне будет проведено в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.

Напомним, украинских пенсионеров ожидает повышение выплат, в связи с увеличением прожиточного минимума.

Перемены наступят уже с первого июля.

Так, с первого числа второго месяца лета прожиточный минимум вырастит до 2118 гривен. В связи с этим минимальная пенсия составит 1712 грн вместо 1638 гривен, а с декабря - 1 769 грн.

Также напомним, что с апреля следующего года пенсионный возраст для женщин в Украине вырастет, а с января 2021-го года ужесточат требования по стажу

Требования к стажу для украинцев теперь будут повышаться ежегодно, и до 2028 года каждый второй пенсионер будет выходить на пенсию уже в 63 или 65 лет, а не в 60.

Напомним, повышение пенсий отменяется, МВФ выдвинул Украине жесткое условие: что будет с выплатами

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