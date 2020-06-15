Украинцев предупредили о возможном уменьшении размеров пенсии из-за введения второго уровня пенсионной системы

На такую возможность указывает опыт тех стран, в которых уже вводилась такая система, рассказал в расследовании «24 канала» национальный координатор Международной организации труда (МОТ) в Украине Сергей Савчук.

Опыт 30 стран мира, которые уже ввели второй уровень пенсионной системы показывает, что коэффициент замещения – т.е. процент, который составляет пенсия по отношению к предыдущему заработку, не увеличивается. А в некоторых странах он даже падает. Так, в Венгрии он снизился на 12,5% для людей со страховым стажем 20 лет и на 18% - со стажем 30 лет. В Польше коэффициент также упал более, чем на 20%.

Савчук подчеркнул, что подобная ситуация наблюдалась во всех странах, которые решились проводить приватизацию пенсий.

«То есть мы не имеем доказательств того, что введение второго уровня может улучшить ситуацию с размером пенсий», - подчеркнул эксперт.

Отмечается, что введение пенсионного обеспечения второго уровня в Украине будет ошибкой без сбалансирования солидарной пенсионной системы.

Отметим, что под вторым уровнем пенсионной системы подразумевается накопительная пенсия. Она предусматривает ежемесячные отчисления от 2% до 7% от зарплаты в выбранный плательщиком сертифицированный негосударственный пенсионный или накопительный фонд. Там деньги накапливаются и инвестируются с расчетом на то, чтобы впоследствии увеличить размер пенсии.

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