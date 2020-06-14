Американская фитнес-модель Ана Чери сверкнула безупречной фигурой во время новой фотосессии в образе феи

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, модель позирует стоя на коленях в крохотном белье, а за спиной у звезды красуются большие розовые крылья. Также в кадре также нарисовали якобы небо и луну.

Однако поклонники Чери остались безмолвны, поскольку снимок модель решила выбросить не у себя на странице, а в Сторис.

До этого мы писали, что фитнес-модель Ана Чери в крохотных шортах показалась в окружении не менее фигуристых подруг.

«Настоящий разговор! Мое сердце переполняется 🤗 вчера мы сделали ранний релиз для всех в списке электронной почты ” First To Know", банда Чери снова наносит удар!!! Мы продали почти все 😆 😭 🎉 большое большое спасибо за всю любовь и поддержку», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных снимках Чери позирует в крохотных шортах и топе в окружении подруг. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Боже, нельзя оторваться от такой красоты», «вчера мы сделали вашу статуэтку из пластилина. Получилось круто», «это был лучший день в моей жизни – выбрасывай похожие фотки почаще», - пишут они.

Напомним, фитнес-модель Ана Чери в узком топе устроила горячую тренировку

А еще Politeka сообщала, что фитнес-модель Ана Чери в узком топе устроила горячую тренировку

Также Politeka писала, что бесстыжая Чери в миниатюрном белье поджарила «булочки» на солнце