Бразильская супермодель и бывший ангел Victoria’s Secret Алессандра Амбросио сверкнула безупречным телом во время отдыха на пляже

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Счастливого понедельника», - коротко говорится в подписи.

Уточним, что на снимке Амбросио позирует в купальнике и ярком розовом наряде, который решила распахнуть, демонстрируя идеальные изгибы. Глаза модели при этом закрывают красивые очки, а на заднем фоне виднеется море. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«невероятная и удивительная», «шикарная звездочка! Мечта всех», «красотулька», «ты выглядишь явно не как мама двоих детей», «боже, и ты мама! Как тебе это удается?», «вау, какая леди», «обожаю тебя», «Версаче на тебе смотрится просто космически», - пишут они.

До этого мы писали, что 39-летняя бразильская супермодель, бывшая ангел Victoria’s Secret, Алессандра Амбросио вскружила голову своими необъятными "холмами" на свежем снимке.

Красотка похвасталась пленительными формами в мега откровенной маечке, выложив фото в "сториз" в Инстаграм.

Амбросио слегка подалась вперед, сложив руки таким образом, что и без того пышные формы "заиграли" еще более эффектно. Шею красотки украсили нежные цепочки с кулонами.

Немного растрепанная и в солнцезащитных очках, Алессандра посмотрела в камеру с серьезным выражением лица.

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret часто показывает фанатам свою фигуру

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