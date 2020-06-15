Возлюбленная известного украинского телеведущего Владимира Остапчука поделилась их совместным фото и рассказала, что для нее значит любовь

Новым постом Кристина Горняк поделилась на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

В нем Кристина рассказала о том, что считает любовь выбором, который человек делает каждый день.

«Но, этот выбор только мой и только мне с ним идти! Поэтому бессмысленно слушать подсказки друзей, советы «советчиков», и даже родственников! Я ведь взрослая девочка и могу сама сделать свой выбор. Я точно знаю, как я хочу и уж точно знаю, как я не хочу!», - написала она.

Кроме того, Горняк поделилась совместным фото, на котором она прижимается к Остапчуку, а тот целует ее в щеку.

Ведущий отметился и в комментариях к посту.

«Люблю», - коротко написал он.

Под постом появились и другие комментарии.

«А ещё, закон причины говорит о взаимосвязи благих и неблагих поступков и их результатов. Жаль, что вы стали соучастницей творения «доброе зло», «Красивое фото», «Какие красивые», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Остапчук снял свою избранницу Кристину Горняк на кухне, одетую в легкий шелковы халатик розового цвета. На выложенных кадрах девушка готовит у плиты, тихонько напевает, танцует, не подозревая о слежке, и все это одновременно. Телеведущий намекнул, что его возлюбленная достойна выступать с таким номером в шоу "Голос країни".

Напомним, влюбленный Остапчук показал таланты знойной любовницы в коротком халате: "и всё это одновременно".

Как сообщала Politeka, любовница Остапчука в легком платье без белья показала, как нужно любить жизнь.

Также Politeka писала, что голодный Остапчук ошарашил новым домашним видео, на этот раз без любовницы.