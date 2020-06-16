По этим знаменитостям и не скажешь, что у них по несколько детей

Ходит мнение, что материнство не только может поставить на постоянную паузу карьеру, но и неизбежно портит фигуру

Некоторые звезды разбили данные стереотипы в пух и прах, ведь они продолжают успешно строить карьеру и остаются любящими матерями, передает Politeka.net.

При этом по фигурам этих красоток не скажешь, что они вообще когда-либо рожали. Читайте далее о невероятно привлекательных многодетных звездах.

Бывшая солистка группы "ВИА Гра", певица Анна Седокова стала матерью троих детей от разных мужчин. Самой старшей дочери уже 15 лет.

Звезда осталась при своей роскошной фигуре и обладает все той же сексуальностью, как и много лет назад.

Бывшая коллега Седоковой, Надежда Мейхер, воспитывает с мужем троих детей. Старшему сыну уже 18 лет. Звезда выглядит великолепно, и с эти трудно поспорить.

Телеведущая Ольга Фреймут первую дочь родила 14 лет назад, а позже еще двоих деток. Звезда быстро пришла в норму и остается стройной и очень привлекательной женщиной.

Елена Кравец из "Квартала 95" стала мамой двойняшек в 2016 году, при этом красотка уже была матерью 13-летней дочери. Беременность и роды никак не повлияли на фигуру артистки, она все также остается одной из самых красивых женщин в Украине.

Известная украинская ведущая Снежана Егорова стала матерью пятерых детей – две старшие дочки от первого брака уже совсем взрослые - первой 27, а второй - 23 года. Еще трое детей появились в браке с актером Антином Мухарским.

Егорова остается яркой и стройной женщиной, которой можно позавидовать.

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