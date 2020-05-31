Знаменита співачка і телеведуча Надія Мейхер-Грановська порадувала шанувальників відвертим знімком

Як повідомляє Politeka.net, вона опублікувала фотографію на своїй сторінці в Instagram.

Колишня солістка групи "ВІА Гра" не втрачає свого шарму і регулярно експериментує з образами. Для нової фотосесії Надія вбралася в обтягуючі джинси, обрізані у щиколотки, а також шовкову блузку з бездонним декольте, яку співачка стягнула вузлом на животі. На ногах у неї красуються туфлі в сіточку.

"Щастя - це не мета, а спосіб життя", - написала артистка в описі. Ніби підтверджуючи це гасло, вона заливисто сміється перед камерою і демонструє своє головне багатство - чарівну посмішку.

Користувачі соціальної мережі оцінили зовнішній вигляд Надії Мейхер-Грановської в коментарях:

"Взуття👍 шикарне) як і господиня ❤️"; "Надія, Ви супер!!!"; "Яка ви красива!!!❤"; "Хороша до неможливості 👍, і дуже сподобалася як актриса , несподівано було 👍"; "Як завжди прекрасна 😘😘😘"; "Посмішка просто🔥🔥🔥".

Раніше Надія показала більш екстравагантний наряд: оксамитову спідницю з розрізом і незвичайну блузку, зав'язану вузлом на животі. Остання також була зав'язана вузлом на животі, до того ж, у моделі немає одного рукава, а комір бовтається на спині.

Нагадаємо, 38-річна Надія Мейхер вперше показала свого юного коханого.

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