Екс-солістка групи «ВІА-Гра», поетеса і дизайнер Надія Мейхер-Грановська з роками стає все розкішнішою

Підтвердження того – черговий знімок 38-річної красуні, який вона опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

На фото вона позує в променях сонця, широко посміхаючись. Зірка, відома своєю любов'ю до натуральної краси, і цього разу не зловживала косметикою, лише відтінивши очі і додавши легкий блиск на губи.

Увагу на фото привертають аксесуари, якими Мейхер доповнила свій образ: великі сережки-підвіски з перлами, ланцюжки, а також коротке намисто з дрібних перлів.

«У мене немає всього, що я люблю. Але я люблю все, що у мене є. (Лев Толстой)», – підписала знімок зірка.

Такий ніжний образ підкорив численних шанувальників артистки.

«Красуня», «Надя, ти з роками тільки краще стаєш!😊», «І життя вам відповідає взаємною любов'ю», «Я завжди вважав, що у вас найкрасивіша посмішка в світі)) і я маю рацію! Можете мене цитувати)))», «Гарненька❤️», «Шикарна!😍🌹», – пишуть у коментарях.

Раніше ми розповідали про те, що співачка здивувала шанувальників розтяжкою, до непристойності задерши ногу.

Вона опублікувала відео з балетного залу, де активно тренувалася.

«Інтенсивно займаюся балетом (#балетдлядорослих). Готую вам сюрприз», - йдеться у підписі до відео.

Ми також писали, що Надія Мейхер-Грановська похвалилася стрункою фігурою. Знаменитість всерйоз захопилася модою і навіть запустила власну лінію одягу, а тепер регулярно показує шанувальникам спокусливі наряди. Співачка доводить, що у свої 38 років залишається привабливою і бажаною жінкою.

Нагадаємо, 38-річна Надія Мейхер вперше показала свого юного коханого.

А ще Politeka писала, що схудла Мейхер задерла ногу вище Волочкової.

Також Politeka повідомляла, що Мейхер вивалила пишне багатство і пригорнулася до спекотного красунчика.