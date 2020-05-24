Колишня учасниця групи ВІА Гра Надія Мейхер здивувала шанувальників розтяжкою, до непристойності задерши ногу
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Інтенсивно займаюся балетом (#балетдлявзрослых). Готую вам сюрприз», - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованих кадрах Мейхер позує біля верстата, задерши ногу до голови. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.
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«Яка ж ви розумник», «вау, як вигнулась – я б так не зміг», «вау!», «ну нічого собі! Яка крутыха», «Надя – ви неймовірна», «яка грація, краса і жіночність», «хм, сюрприз. Це інтрига…», - пишуть вони.
До цього ми писали, що співачка Надія Мейхер-Грановська, яка раніше виступала в групі «ВІА-Гра», похвалилася стрункою фігурою.
Знаменитість всерйоз захопилася модою і навіть запустила власну лінію одягу і тепер регулярно показує шанувальникам спокусливі наряди. Співачка доводить, що у свої 38 років залишається привабливою і бажаною жінкою.
На цей раз вона вбралася в обтягуючі сукні, яка підкреслила її талію. Шви зробили Надію ще стрункішою і виділили її бюст. Волосся артистка прибрала тому в густу кучеряву зачіску.
Нагадаємо, 38-річна Надія Мейхер вперше показала свого юного коханого.
А ще Politeka писала, що схудла Мейхер задерла ногу вище Волочкової.
Також Politeka повідомляла, що Мейхер вивалила пишне багатство і пригорнулася до спекотного красунчику.