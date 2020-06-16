Все знаменитости однажды были школьниками, грызли гранит науки и мечтали о звездном будущем

Politeka.net вспомнила, как выглядели известные звезды на своих выпускных в школе, а также в школьных альбомах.

Экс-ВИА Гра Вера Брежнева в школе не была красоткой. Более того, она была «гадким утенком» и вынуждена была подрабатывать, чтобы обеспечивать семью. Возможно, именно сложная жизнь помогла Вере добиться того, что она сейчас имеет.

Ани Лорак в школьные годы мало чем отличалась от того, как певица выглядит сегодня.

Певица Лолита Милявская закончила школу во Львове. Странно, что взросление на Западной Украине никак не отразилось на ее взглядах.

Российский певец Сергей Лазарев, судя по фото, был таким же улыбчивым еще со школьной скамьи.

А вот Диму Билана на школьном фото можно узнать с трудом.

Телеведущая Регина Тодоренко пришла на выпускной в весьма экстравагантном платье.

Запоминающийся костюм на выпускном был и у украинского певца Виталия Козловского. Прическа у артиста тоже была необычной.

Дочка Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте закончила московскую школу. На своем выпускном она была одета в белое кружевное платье.

Актриса Кристина Асмус практически не изменилась со времен школьного выпускного.

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