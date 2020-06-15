Співачка Віра Брежнєва приїхала в Україну і зробила гарячий сюрприз Дімі Монатику

Як повідомляє Politeka.net, виконавиця сама розкрила подробиці "секретної місії" на своїй сторінці в Instagram.

З 10 червня в Україні дозволили проводити масові заходи. А 14 червня Монатік влаштував концерт в Одесі, який ледь не зіпсував дощ. Співакові довелося виступати під парасолями.

Спеціально з такої нагоди в Україну приїхала знаменита Віра Брежнєва, яка нещодавно записала з Монатиком трек "ВЕЧЕРиНОЧКА". Вона поділилася, що вирішила зробити колезі приємне і виконати разом дуетну пісню. Монатік дізнався про це лише коли його подруга з'явилася на сцені за його спиною.

Як видно на кадрах, виконавець був приємно здивований, помітивши Віру Брежнєву. Артисти душевно обнялися і таки заспівали дуетом. Варто відзначити, що Брежнєва виступала в екстремально короткому платті і навіть виходила танцювати під дощ, заграючи з глядачами.

"Я захотіла зробити сюрприз Дімі Мнатику, прихала до Одеси на його концерт, щоб заспівати нашу ВЕЧЕРиНОЧКУ разом і за годину до його початку почалася злива. Секретну місію робили всією компанією. Завдання було - до початку дуетної пісні не видати моя присутність".

Крім Брежнєвої, в гості до Монатику завітали Надя Дорофєєва і Макс Барських.

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