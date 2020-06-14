Популярна українська співачка Ані Лорак вискочила на сцену в дуже відвертому вбранні

Так, на своїй сторінці в Instagram артистка розмістила уривок з шоу-концерту "Diva", передає Politeka.net

Лорак заспівала один зі своїх хітів, вбравшись в яскравий купальник. Крім того, в пляжних костюмах виступали чоловіки з її балету, які підхоплювали співачку під час танцю і носили на руках.

«Божевільна 🍸 Так хочеться божевільного літа! Сонце, море, пляж! 🌊☀️🏖 Як проходить ваше літо? Куди хотіли б відправитися відразу після відкриття кордонів?», - запитала Кароліна у шанувальників.

Фанати неоднозначно сприйняли побачене, вирішивши, що це занадто відверто для сцени.

"В купальнику виступати на сцені, скоро голими вже почнуть", "Все добре, але в купальниках на пляж!!! Так оголюватися на сцені, навіщо?!", "Не треба в купальнику виступати (((", "Чому весь час в купальниках ? Комплекс ? На сцені хочеться бачити артиста, а не чортзна-що", - пишуть в коментарях.

Раніше ми писали про те, що колишній коханий Ані Лорак Юрій Фальоса розповів скандальні подробиці з бурхливої молодості співачки.

Як відомо, дуже довгий час Фалеса складався з Кароліною (справжнє ім'я Ані Лорак) у цивільному шлюбі, поки був її наставником. Також відомо, що чоловік був старше співачки на 18 років. Пара прожила під одного даху близько 9 років, а познайомився Юрій Фалеса з юною Кароліною, коли їй було всього 13 років.

Продюсер поклав око на дівчинку під час пісенного конкурсу, коли був членом журі. В інтерв'ю одному виданню він відверто зізнався, що між ними була божевільна і взаємно поглинаюча любов. Як він висловився: «Цунамі любові!».

«Ані Лорак така жінка, якій не можна зраджувати – адже це Ані Лорак!», - розповів продюсер.

Однак сама співачка вірністю не відрізнялася. У якийсь момент вона закохалася у відомого українського футболіста Сергія Реброва, що стало причиною розриву між подружжям.

Нагадаємо, що Лорак у короткому топі посвітила грудьми під носом у Лазарєва

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