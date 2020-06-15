Клиент не может добиться возврата своих средств со счетов в государственном Приватбанка
Соответствующий негативный отзыв появился на тематическом портале Минфин.
По словам клиента, ПриватБанк отказал ему в сотрудничестве еще в марте, но в государственном учреждении остались счета с денежными средствами.
"Но вместе с этим на моем счету остались средства, которые мне не отдают с марта месяца, за что во время карантина я остался без денег. Я неоднократно обращался по этому поводу в службу 3700, но операторы как мантру читают «Ваше обслуживание приостановлено» и «обращайтесь в отделение». Я обратился в центральное отделение м.Херсона, но там отказались отдать мои деньги и сказали обращаться на 3700. Дошло до абсурда, 3700 говорит обращайтесь в отделение, в отделении говорят звонить 3700", - отметил он в своем отрицательном отзыве.
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Клиент также задается вопросом, почему ПриватБанк не возвращает ему денежные средства со счетов, если он уже не является клиентом государственного банка.
"Если по мнению банка я уже не являюсь клиентом, почему уже почти 3 месяца банк незаконно удерживает мои деньги и отказывается их отдавать? P. S. при выборе отделения у вас устаревшая информация, центральное отделение переехало уже давно с Ушакова,43 в Потемкинскую, 20", - резюмировал он.
Украинцы в комментариях посоветовали клиенту сразу обращаться в правоохранительные органы.
"Добрый день! Ваш вопрос уже рассматривают специалисты. О результатах Вам сразу сообщат. С уважением, ПриватБанк", - отреагировал на жалобу представитель государственного банка.
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