Стало известно, при каких условиях украинские пенсионеры смогут получать по две выплаты

Об этом пишет 24 канал.

На сегодняшний день 1,2 млн украинцев получают минимальную пенсию в размере 1638 гривен, и нынешняя система не способна больше обеспечить льготников выплатами.

Поэтому в Украине планируют запустить накопительную пенсию систему, благодаря которой льготники смогут получать по две выплаты.

Пенсионная реформа, которая стартовала в 2017 году, снизила обязательства Украины перед своими пенсионерами: возраст выхода на пенсию, как и размер выплат зависят от страхового стажа.

"В Украине с каждым годом постепенно повышается необходимый страховой стаж для назначения пенсии. Сейчас максимальный страховой стаж составит 35 лет, чтобы иметь право на назначение пенсии", – раскрыла нюансы глава департамента ПФУ Елена Охрименко.

По словам главы профильного комитета Парламента Галины Третьяковой, накопительная система с 2023 года будет паралелльно существовать с солидарной. Соответсвенно, украинцы смогут инвестировать часть своих доходов в частные ПФУ, и через время получать пенсию из нескольких источников.

"Если мы не введем накопительный уровень, то ситуация в солидарной системе будет ухудшаться. Но и запускать ее рискованно. Пока нет инструментов контроля – это непредсказуемо. Об этом говорят и все международные структуры: Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, МВФ", - подчеркнула нардеп.

Но страна пока не готова к полному переходу на накопительную систему, поскольку мы бедные. И эксперты уверены, что запуск такой системы - вопрос выживания государства.

"Это уже не вопрос сбережений. Это вопрос выживания! Это ваша частная пенсия. Можете делать с ней, что захотите. Вы ни от кого не зависите. Если что-то и случится с вами, то это как и частная собственность наследуется. Вы понимаете сколько у вас денег и какая будет ваша частная пенсия", – объяснил председатель Ассоциации негосударственных пенсионных фондов Григорий Овчаренко.

Что касается размера пенсии, то он будет зависеть от суммы ежемесячных взносов, продолжительности вкладов и годовых процентов. Но на сегодняшний день большинство украинцев накопительной системе не очень доверяют, поскольку боятся потерять деньги.

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