Украинцы могут готовиться к повышению сразу нескольких выплат в июле

Об этом пишет тематическое издание Finance.ua.

Как известно, уже в следующем месяце будет повышен размер минимального прожиточного минимума, от которого зависит размер пенсий, субсидий и алиментов.

Уже 1 июля будет произведен перерасчет минимальной пенсии, в результате чего она вырастет до 1712 гривен (+74). Также вырастет максимальная пенсия до 17120 гривен.

Помимо этого, украинцы могут рассчитывать на повышение надбавок за сверхстаж. За каждый год такого стажа (для женщин от 30 лет, а для мужчин от 35 лет) будет надбавка в размере 1% прожиточного минимума. Например, если женщина отработала 40 лет вместо положенных 30, то она сейчас она получает 163,8 грн, а после пересчета надбавка составит уже 171,2 грн.

Также в июле будет повышен размер минимальной зарплаты. Теперь украинцы будут официально получать от 5238 гривен, а размер почасовой оплаты труда вырастет до 31,39 грн.

Если до повышения прожиточного минимума обязательный платеж украинской семьи по субсидиям составлял 928 гривен, то после 1 июля он упадет до 885 гривен.

Также будут изменены размеры алиментов. Конкретную сумму выплат на ребенка определяет Фемида, при этом учитывая материальное положение одного из родителей, размер заработной платы того, кто будет платить алименты, и прочие критерии. Минимальный размер выплат на одного ребенка не должен быть менее половины прожиточного минимума.

До этого мы писали, что в правительстве Украины уже есть расчеты, а также соответственный законопроект о поддержке украинских пенсионеров и повышении пенсионных выплат.

Об этом заявила глава Минсоцполитики Марина Лазебная.

По ее словам, государство будет продолжать поддерживать людей старшего возраста. В частности, будет повышена пенсия определенной возрастной группе, а именно людям старше 75 лет. Их выплаты поднимут на 500 грн. Такое повышение называют ежемесячной пенсионной надбавкой.

Напомним, украинские пенсионеры будут получать больше: кого ждут повышения, "тем, кто проработал..."

Как сообщала Politeka, дополнительные выплаты получат украинцы.

Также Politeka писала, что украинцам раздадут новые деньги, кто и на сколько "разбогатеет" с 1 июля.