Курс валют а Украине 15 июня проявит настоящее лицо доллара и евро, которые буквально "затопчат" гривну



Об этом сообщает Politeka.

Так, национальный регулятор решил неожиданно ослабить позиции гривны, из-за чего та прогнется под долларом и евро уже в первый рабочий день недели.

В частности, по отношению к доллару Национальный банк ослабил гривну на тринадцать копеек, а по отношению к евро всего на три копейки.

Регулятор установил курс валют на понедельник, 15 июня, на следующем уровне:

100 американских США – 2673,03 гривен (+0,13)

100 евро – 3021,19 гривен (+0,039)

До этого мы писали, что украинцев предупредили о подорожании доллара и евро.

Так, эксперт Андрей Шевчишин прогнозируют, до к 20 июня гривна будет в районе 26,9 грн за один "вечнозеленый".

Более того, нынешняя неделя для гривны будет неудачной, утверждает эксперт. Одной из причин этого является сокращение ВВП Украины на 8,2% (на полпроцента меньше, чем в апреле этого года).

Иностранные партнеры Украины также прогнозируют, что внешний долг страны на фоне эпидемии увеличится, и будет составлять до 93% от ВВП Украины. К примеру, в прошлом году показатель был в районе 78,8%.

Напомним, что гривна ударит по курсам доллара и евро, украинцев предупредили о скачке после выходных

Также Politeka писала, что Нацбанк кардинально изменил курс валют, доллар и евро разогнало в разные стороны: что происходит.

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