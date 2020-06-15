Очень многие модели не любят носить нижнее белье, предпочитая давать своим «подружкам» отдохнуть

Politeka.net вспомнила самых горячих моделей, которые забывают надевать белье, или специально радуют своих поклонников жаркими кадрами.

Украинская версия Кардашьян Алена Омович не стесняется демонстрировать своих «близняшек» без белья. Модель не скрывает, что вставила себе импланты, поэтому ее грудь без лифчика смотрится просто божественно.

Русская версия Кардашьян Анастасия Квитко тоже часто носит одежду без нижнего белья, хоть ее объемы весьма впечатляющие.

Британская модель Деми Роуз, которую тоже частенько сравнивают с Кардашьян, регулярно выставляет напоказ фото с оголенной грудью. Модель не носит белье под одежду. Вероятно, потому что оно там лишнее. Зато она часто фотографируется в откровенном нижнем белье.

Эльза Хоск из Victoria’s Secret хоть и не может померяться размерами с предыдущими моделями, тоже любит ходить без нижнего белья. Ее маленькая аккуратная грудь в таких нарядах смотрится весьма соблазнительно.

А вот фитнес-модель Ана Чери не одевает белье, чтобы сделать свои образы горячее. Особенно красиво ее грудь смотрится в женственных платьях.

Напомним, что милашка Деми Роуз покрутила пышным бюстом прямо перед камерой: божественный ракурс.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Эльза Хоск из Victoria’s Secret спустила штаны, засветив прозрачные трусики: «Бомба».

Также Politeka писала, что украинская Кардашьян с трудом втиснула аппетитные прелести в короткий топ: идеальный ракурс.