Звезда студии «Квартал 95» Марта Адамчук прикрыла свое тело цветами и покорила нежным образом

Артистка «Женского Квартала» опубликовала новое атмосферное фото в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На черно-белом снимке Адамчук позирует на природе под открытым небом. Артистка выбрала для съемки нежную кофту с открытыми плечами и низко спущенными рукавами. При этом звезда прикрыла зону декольте крупными цветами.

Адамчук счастливо улыбается на фотографии и не смотрит в камеру. Это придает снимку романтичной атмосферы.

«Иногда путь интереснее самой цели», - подписала фото артистка.

Поклонники тут же засыпали звезду лайками, оценив ее фотографию по достоинству.

До этого мы писали, что Адамчук потрясла смелым нарядом и признанием, что она ненавидит. Звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в дерзком темном пиджаке с мега откровенным декольте.

Ненакрашенная Марта прикрыла лицо черно-белой защитной маской с оригинальным узором, но вот зато нижнее белье, видимо, решила не надевать. Артистка без лифчика соблазнила нежными линиями.

"Я ненавижу маски, особенно сейчас, в жару их невозможно носить, но я учусь быть сознательным гражданином) И тут на помощь приходят @nagolovy и теперь это не только о долге, но и о желании носить просто, потому что круто", - поделилась личными переживаниями Адамчук.

Напомним, ненакрашенная брюнетка из "Квартал 95" надела маску, но забыла про лифчик: "В жару невозможно...".

Как сообщала Politeka, жгучая брюнетка из "Квартал 95" расстегнула рубашку и показала соблазн: "А где белье?".

Также Politeka писала, что нежная брюнетка из "Квартал 95" отбросила стыд и лифчик, показав, что умеет делать руками.