Бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу вместо дня рождения дочери предпочитает проводить время в компании друзей и новой девушки

Не так давно турецкий бизнесмен, с которым в прошлом году со скандалом развелась Лорак, перестал скрывать свою новую возлюбленную. Ею оказалась визажистка по имени Лилия, которую Мурат засветил в своих соцсетях. С ней бизнесмен отпраздновал свой день рождения.

Однако, на днях день рождения праздновал не только он, но и их с Лорак общая дочь София. Девочке исполнилось 9 лет. Отец по этому поводу опубликовал пост с поздравлениями и ее архивными фотографиями в соцсетях, однако, как выяснилось, сам на празднике дочери не присутствовал.

Вместо этого на его странице появились кадры с другой вечеринки, на которой он гулял в компании новой возлюбленной и друзей.

В сети отмечают, что Лилия внешне сильно похожа на саму Ани Лорак.

Напомним, ранее мы писали, что Налчаджиоглу поделился кадрами, как его поздравляют с днем рождения.

Экс-супруг Ани Лорак похвастался полученными подарками. Особое внимание бизнесмен уделил торту с надписью «С днем рождения, любимый». Оказалось, что десерт заказала новая избранница Мурата.

Также девушка по имени Лилия преподнесла имениннику фотохолст.

Отметим, что об избраннице Налчаджиоглу известно немного — она работает визажистом в Киеве и дает мастер-классы по макияжу.

В Интернете пишут, что пара встречается не первый месяц, но открыться они решили только сейчас.

Напомним, бывший муж Ани Лорак показал новую любовницу-киевлянку, личные фото.

Как сообщала Politeka, стройная Лорак показала идеально похудевшую фигуру: "Лучше любовницы Мурата".

Также Politeka писала, что счастливая Лорак случайно засветила своего бородатого любовника рядом с дочерью: "А как же Лазарев?".