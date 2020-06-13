Известная американская фитнес-модель Николь Амато показала смелый образ без белья
Как сообщает Politeka.net, несколько месяцев назад популярная модель белья и купальников подписала контракт с международным агентством Ford Agency и теперь будет принимать участие и в европейских съемках, радуя поклонников по всему миру.
36-летняя уроженка Гавайев часто радует поклонников откровенными снимками. Она предстает перед мужчинами в белье и даже без него. В это раз она предложила поклонникам полюбоваться на ее фигуру в провокационном наряде под который девушка не стала одевать белье.
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Знаменитая модель позирует в костюме белого цвета, сшитом из плотной ткани.
Пиджак она надела на голое тело, а потому ее пышная грудь и безупречные ноги – главная изюминка всех cнимков. Дополнять образ модель предлагает утонченными украшениями: колечком, золотым браслетом и тонкой цепочкой с крупным кулоном в виде слезы. Свои длинные локоны девушка собрала в высокий пучок. На лицо нанесла вечерний макияж переместив акцент на глаза: длинные стрелки и коричневые тени, придали загадочности ее чарующему взгляду.
Неудивительно, что после таких кадром пользователи сети начали засыпать красотку всевозможными комплиментами:
"Смотрится шикарно. Быть горячим, это все тебе подходит!", "Аж жарко стало", "Уфффф, как горячо и оооочень красиво 😍😍", "Всё, убила меня своей обалденностью", "Какая женщина...и кто создал тебя такую❤️...", "Королева красоты".
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