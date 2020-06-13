Модель Деми Роуз показала бекстейдж-кадр со съемок в полупрозрачном розовом белье

В этот раз Деми решила похвастаться превью-фото, сделанным во время ее очередных пикантных схемок в одном белье, которое едва ли прикрывало ее достоинство. Девушка выглядела весьма жарко и стильно, что сразу же отметили ее фанаты, сообщает Politeka.net.

Так, в этот раз молодая модель сверкнула формами в модном белье прямо на постели прямо перед объективом. Чтобы подчеркнуть фигуру особым образом, девушка даже приподняла лямки белья повыше, как бы делая акцент на бедрах.

«Ох, как ты прекрасно выглядишь», «Вау, эта девушка очень красива», « Я люблю тебя», «Выглядишь потрясающе», «Consese цвет роза мммм», «Моя прекрасная жена деми», «Розочка с шипами», «Ты не можешь убежать от превосходства человека, чувак 😏, наверное без ума от Деми - засмущала фотографа», - написали поклонники.

Ранее мы сообщали, что девушке удалось в очередной раз подчеркнуть свои идеальные изгибы довольно крошечным купальником, поэтому поклонники тут же написали множество комментариев в адрес молодой модели, некоторые даже посоветовали другим "держать свои челюсти", ведь формы знаменитости выглядят невероятно.

Стоит отметить, что ранее девушка рассказывала, что в основе ее фигуры лежат: гены, чертовски тяжелая работа над собой и регулярные занятия в тренажерном зале, а также хорошо сбалансированное питание.

Ее тренер также рассказывал, что девушка тренируется до пяти раз в неделю в зависимости от ее графика работы. А что касается пышных форм звезды, то опытные специалисты заявляют, что, как бы вы не старались, получить такие формы естественным путем невозможно. Здесь явно присутствует пластика и очень хорошая.

Напомним, что загорелая Деми Роуз в розовом бикини показала свои сладости: "Боже, аж слюнки текут".

А еще Politeka писала, что Деми Роуз не удержала свои формы в необычном купальнике: "Горячая и бешена".

Также Politeka сообщала, что прекрасная Деми Роуз избавилась от белья и ошеломила размером: "Можно смотреть вечно".