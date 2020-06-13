Украинская певица MARUV показала серию кадров, сделанных в новом алом образе, поразив фигурой
На своей странице в социальной сети Instagram певица решила представить сразу три фото в образе, который был больше похож на наряд для взрослых. комментаторы тут же засыпали девушку неоднозначными комментариями, сообщает Politeka.
Так, в этот раз артистка показала, как позировала в необычном малиновом костюме для взрослых с множеством ремешков, разных полосочек ткани, подчеркивающих фигуру, и металлическими кольцами по бокам.
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На снимках MARUV позирует на старом балконе, вымощенном плиткой. Певица надела красный облегающий комбинезон, украшенный «сбруей». Свой образ она дополнила шляпкой с ушками - настоящий дерзкий костюм.
«New look for summer concerts 😍 Style by @yana_chaplygina @oblepikha_shop», - н:аписала Марув под новым постом, рассказав о новом образе, который покажет на концерте вживую.
Пользователи сети тут же отреагировали:
«Святыыыые угодники)))))», "Ну и костюм!Накажете, госпожа?", "А если прямо перед выступлением в туалет захочешь, как ты стянешь его? 😂», «Куколка 🍒🍒», «Ты офигенная ❤️Какой у тебя рост?», «Queen 😍», «А ждать ли нам в Киеве чего-то бомбического?)», «Марув вы красива👍👍👍👍💪💪😂😂😂».
Отметим, в новом выпуске шоу с Катей Осадчей, MARUV представила зрителям свою новую песню под названием «I want you», которую записала совместно с Boosin. Во время общения с телеведущей девушка рассказала, что они с музыкантом сотрудничают давно и ранее записали немало песен не только друг для друга.
«Сегодня премьера #IWantYou в программе @svitsketv 😉», - написала под фото Анна.
Вот что ответили пользователи:
«Очень красивый образ 😍😍 Вам темный цвет отлично подходит», «Ви така гарна!!!! Чорний вам так пасує🖤🖤🖤🖤🖤», «Песня бомба!🔥🔥🔥 Давно ее ждала», «Cool 🖤😍», «Анечка, ты обалденная красоточка, вот что-то стрижка или укладка такая чуток простит или цвет?», «только ради тебя красавишны и будем смотреть🔥 зажги там,» «Goddess 👑 Лучшая роковая дамочка🔥❤️🔥».
Напомним, полураздетая MARUV показала все свои умения на одном видео
А еще Politeka писала, что MARUV в бархатном корсете показала топ лучших поз для фотосессии
Также Politeka сообщала, что горячая MARUV потрусила прелестями на камеру без белья