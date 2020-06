Українська співачка MARUV показала серію кадрів, зроблених у новому образі, вразивши фігурою

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram співачка вирішила представити відразу три фото в образі, який був більше схожий на вбрання для дорослих. коментатори тут же засипали дівчину неоднозначними коментарями, повідомляє Politeka.

Так, цього разу артистка показала, як позувала в незвичайному малиновому костюмі для дорослих з безліччю ремінців, різних смужок тканини, що підкреслюють фігуру, і металевими кільцями по боках.

На знімках MARUV позує на старому балконі, вимощеному плиткою. Співачка одягла червоний облягаючий комбінезон, прикрашений «збруєю». Вона доповнила свій образ капелюшком з вушками - справжній зухвалий костюм.

«New look for summer concerts 😍 Style by @yana_chaplygina @oblepikha_shop», - н:аписала Марув під новим постом, розповівши про новому образі, який покаже на концерті наживо.

Користувачі мережі відразу ж відреагували:

«Святыыыые угодники)))))», «Ну і костюм! А якщо прямо перед виступом в туалет захочеш, як ти стянешь його? 😂», «Лялечка 🍒🍒», «Ти офігенна ❤️Який у тебе ріст?», «Queen 😍», «А чи чекати нам у Києві чогось бомбічного?)», «Марув ви красива👍👍👍👍💪💪😂😂😂».

Зазначимо, у новому випуску шоу з Катею Осадчою, MARUV представила глядачам свою нову пісню під назвою «I want you», яку записала спільно з Boosin. Під час спілкування з телеведучою дівчина розповіла, що вони з музикантом давно співпрацюють і раніше записали чимало пісень не тільки одне для одного.

«Сьогодні прем'єра #IWantYou у програмі @svitsketv 😉», - написала під фото Ганна.

Ось що відповіли користувачі:

«Дуже гарний образ 😍😍 Вам темний колір відмінно підходить», «Ви така гарна!!!! Чорний вам так пасує🖤🖤🖤🖤🖤», «Пісня бомба!🔥🔥🔥 Давно її чекала», «Cool 🖤😍», «Анечка, ти обалденная красоточка, ось що-то стрижка або укладка така трохи простить чи колір?», «тільки заради тебе красавишны і будемо дивитися🔥 запали там,» «Goddess 👑 Краща фатальна дама🔥❤️🔥».

