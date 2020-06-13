Самая горячая участница шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком и победительница проекта Даша Ульянова рассказала, на самом ли деле у проекта есть сценарий

Как известно, шоу завершилось оглушительной победой Даши и эпичным разрывом отношений на пост-шоу с Максом Михайлюком из-за его измены. После завершения проекта, Даша решила заняться собой, своей жизнью, чтобы пережить разрыв и даже провести марафон, так как она мастер спорта по гимнастике. Тем не менее, не забывает девушка изредка давать интервью, раскрывая пикантные детали со съемок, передает Сегодня.

Так, Даша, вчера признавшаяся, что влюблена, рассказала есть ли на проекте сценарий. Многие телезрители не верят, что участницы ведут себя откровенно, порой их даже обвиняют в наигранности, ведь девушки выглядят зажато, словно впервые играют свою неопределенную роль.

А вот Даша подчеркнула, что на проекте сценария все же нет. Все события происходят естественным образом. По прошествии нескольких недель девушки просто привыкают к камерам и вообще не обращают на технику никакого внимания.

"Это же реалити-шоу. Мы же там не актеры все. Никакого сценария нет. Здесь и сейчас реагируешь. Вот ситуация – вот твоя реакция. Стоп камера и нас разводят с холостяком. Общение с ним происходит исключительно в кадре. Нет такого, что мы общаемся вне кадра", – рассказала девушка в интервью программе TrueStory на YouTube-канале.

Так, недавно девушка дала интервью программе TrueStory на ютуб-канале, во время которого рассказала, что сейчас она влюблена.

«Да. Мне стало легче, я выдохнула после этого всего. Во время карантина не получилось построить отношения, я очень переживала за это. Сейчас я чувствую любовь к себе», – отметила довольно деликатно девушку.

Также она отметила, что сейчас она купается в любви, в любви поклонников мужского пола в том числе. Теперь мужчины начали активнее обращать на нее внимание и баловать ее комплиментами.

"Отношений после проекта не было, мы даже не дали им такого шанса. Возможно, со временем что-то изменится. Я не исключаю такой возможности. На пост-шоу я уже говорила, что несмотря на ситуацию, которая произошла, это не отменяет всего того, что произошло. Он мне понравился. У меня были чувства к нему. Это кольцо – память о том, что между нами было, поэтому пока его снимать я не готова", – рассказала Даша.

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