Самая горячая участница шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком и победительница проекта Даша Ульянова рассказала девушкам, как быть привлекательными

Так, в этот раз девушка решила поговорить с поклонницами о своей привлекательности и чувствах. Не секрет, что в прошлом молодая гимнастка похудела практически на десять килограмм, увеличила губы и тем самым изменилась до неузнаваемости.

Теперь Даша спокойно занимается спортом, рассказывает о своем питании и даже организовала марафон для занятий по гимнастике. В этот раз девушка заговорила о важной теме. Причем стедала она это под пикантным кадром со съемок, позируя на нем без белья.

Даша посвятила свой пост всем девушкам, которые себя не любят, которые стесняются своего изображения в зеркале, которые постоянно начинают с понедельника, которые не довольны своей внешностью и весом.

«Девочки, я с вами, я такая же, а эти две фотографии - тому доказательство. Я тоже себя не любила, не принимала, комплексовала, заедала определённые жизненные неурядицы. Более того, в один момент в моей жизни стало так много спорта, что меня от него уже воротило.

Банально, но себя важно любить в любом весе. Именно с внутренних установок начинаются внешние изменения. Но! Если вес, действительно, лишний, вредит вашему здоровью и самочувствию, то это уже проблема. А проблеме важно глянуть в лицо и четко осознавать, чего вы хотите и как хотите выглядеть. Ваш образ жизни, питание, гармония с собой отражаются в вашей внешности. Мы, действительно, получаем то тело, которое заслуживаем. И если вы уже решились скинуть тех 5 кг., то не начинайте с понедельника, начните сейчас», - рассказала Даша, получив множество комментариев в ответ.

Также недавно девушка дала интервью программе TrueStory на ютуб-канале, во время которого рассказала, что сейчас она влюблена.

«Да. Мне стало легче, я выдохнула после этого всего. Во время карантина не получилось построить отношения, я очень переживала за это. Сейчас я чувствую любовь к себе», – отметила довольно деликатно девушку.

Также она отметила, что сейчас она купается в любви, в любви поклонников мужского пола в том числе. Теперь мужчины начали активнее обращать на нее внимание и баловать ее комплиментами.

"Отношений после проекта не было, мы даже не дали им такого шанса. Возможно, со временем что-то изменится. Я не исключаю такой возможности. На пост-шоу я уже говорила, что несмотря на ситуацию, которая произошла, это не отменяет всего того, что произошло. Он мне понравился. У меня были чувства к нему. Это кольцо – память о том, что между нами было, поэтому пока его снимать я не готова", – рассказала Даша.

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