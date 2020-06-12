Фитнес-модель и обладательница самых красивых ягодиц Сьюзи Кортез поделилась откровенными кадрами

Как сообщает Politeka.net, на своей странице в Instagram она опубликовала горячее видео, в котором показала себя во всей красе (чтобы посмотреть, скрольте вниз).

Сьюзи Кортез подготовила для своих поклонников целый музыкальный клип, ради которого предстала в нескольких соблазнительных нарядах. Для одного из них она развалилась в кресле и сняла лифчик, прикрыв самое интересное черными крестами.

Она совершенно не стесняется своего вида, ведь грех такое прятать от фанатов. Из одежды на ней можно заметить лишь джинсовую куртку. Образ довершили очки, которые модель игриво прикусила за дужку.

В другом фрагменте девушка пикантно изгибается на кровати, принимая самые развратные позы. Нижнее белье телесного цвета практически не скрывает прелести Сьюзи. После этого красотка снялась на фоне окна, приподняв ногу.

Пользователи социальной сети оставили много восторженных комментариев под видео:

"Вау, больше, пожалуйста, детка"; "Так прекрасно, просто чудесно"; "Великолепно".

Ранее Сьюзи Кортез опубликовала не менее горячие кадры. На модели было надето необычное нижнее белье, которое просвещалось. Сверху Кортез накинула пушистую накидку, что придало фото пикантного шарма.

Напомним, что Сьюзи Кортез в кружеве оседлала стул, засветив сладкие места: "Это так горячо".

Как сообщала Politeka, Сьюзи Кортез устроила безумные игры на кровати: «Слишком горячо».

Также Politeka писала, что Сьюзи Кортез выгнулась на кровати, заставив мужчин краснеть: «Бомба».