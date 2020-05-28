Юную дочь украинской исполнительницы Оли Поляковой Машу застукали во время поцелуя с парнем

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Как можно заметить, снимок сделал молодой человек во время поцелуя. Вместо подписи, над ними виднеется два сердечка.

При этом поклонники Маши Поляковой не смоли что-либо сказать, ведь снимок был размещен у нее в Сторис.

Но если бы у них была такая возможность, они бы точно написали - Маме не показывай!

До этого мы писали, что юная дочь Оли Поляковой Мария поразила невероятной красотой во время отдыха на природе.

«Ляляляляляля не знаю как фото подписать», - говорится в подписи.

Уточним, что на опубликованных снимках дочь Поляковой позирует в черной кофте с принтом огня, распустив длинные волосы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Надо вызывать пожарных», «черт, да ты красотка», «огонь», «бомбезная», «Если зажечь огонь любви он будет выглядеть именно так», «Огонь💙💛,гарнюня Машуня,настоящая , достойная», - пишут они.

Также сообщалось, что 15-летняя Маша Полякова любит делиться с подписчиками новыми публикациями на своей странице в Инстаграм. Школьница опубликовала новые фото, на которых показала, как выглядит в купальнике.

Напомним, Полякова публично сцепилась с Лободой, всплыли грязные детали скандала.

А еще Politeka писала, что Полякова в домашнем виде пошалила вместе с Каминской.

Также Politeka сообщала, что Полякова раскрыла, что творится с украинским шоу-бизнесом на карантине.