Самая горячая участница шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком и победительница проекта Даша Ульянова рассказала, что происходит между ней и мужчиной

Как известно, шоу завершилось оглушительной победой Даши и эпичным разрывом отношений на пост-шоу с Максом Михайлюком из-за его измены. Девушка прекратила отношения с мужчиной после того, как узнала правду и лишь спустя время решила прокомментировать ситуацию, рассказав правду, передает Politeka.net.

Так, недавно девушка дала интервью программе TrueStory на ютуб-канале, во время которого рассказала, что сейчас она влюблена.

«Да. Мне стало легче, я выдохнула после этого всего. Во время карантина не получилось построить отношения, я очень переживала за это. Сейчас я чувствую любовь к себе», – отметила довольно деликатно девушку.

Также она отметила, что сейчас она купается в любви, в любви поклонников мужского пола в том числе. Теперь мужчины начали активнее обращать на нее внимание и баловать ее комплиментами.

"Отношений после проекта не было, мы даже не дали им такого шанса. Возможно, со временем что-то изменится. Я не исключаю такой возможности. На пост-шоу я уже говорила, что несмотря на ситуацию, которая произошла, это не отменяет всего того, что произошло. Он мне понравился. У меня были чувства к нему. Это кольцо – память о том, что между нами было, поэтому пока его снимать я не готова", – рассказала Даша.

Ранее Даша рассказала, что красивая одежда влияет на наше состояние и настроение. При этом девушка отметила, что девушки в современном мире привыкли красиво и стильно одеваться для выхода «в люди», но почему-то зачастую не считают нужным одеваться красиво для самих себя и близких людей, именно в домашней атмосфере пренебрегая правилом.

«Думаю многие дома привыкли ходить в старенькой, растянутой, но такооой любимой футболке, ведь в ней безумно комфортно😁 А что если красивая домашняя одежда не менее удобная?! Главное выбрать свою модель, фасон и материал и вот ты уже встречаешь утро в шикарном комплектике с улыбкой на лице, ведь пройти мимо зеркала и не полюбоваться на себя будет невозможно☺

Сегодня моё доброе утро было в таком нежнейшем комплекте и это то чувство, когда ощущаешь себя принцессой😊 Для такой жары как сейчас шёлк идеальный вариант для дома, он максимально лёгенький и невесомый) ⠀Оставайтесь всегда красотками, будь то улица или дом😘», - написала Даша под постом, получив сотни восторженных комментариев. Некоторые отметили, что девушка "кайфует от самой себя".

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