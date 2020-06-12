Погода на выходных 13-14 июня испытает украинцев на прочность

Какие сюрпризы уготовило лето, рассказала у себя на Фейсбук-страничке народный синоптик Наталья Диденко, передает Politeka.net.

Эксперт предупредила, что 13-14 июня в Украине будут идти периодические дожди и греметь грозы. Уже к воскресенью неустойчивая атмосфера охватит большинство областей - более того, могут быть грозы, град и даже смерчи.

"В зонах дождей будут греметь грозы, могут локально мгновенно возникать сильные ливни, шквалы, град и даже есть вероятность смерчей", - устрашила прогнозом синоптик.

Правда тут же упомянула о более приятных моментах, которые, безусловно, обрадуют украинцев: на смену жаре придет долгожданное похолодание.

Как отмечает Диденко, 13 июня, жара еще помучает украинцев, но уже в воскресенье температура достигнет комфортных значений. В субботу в большинстве областей Украины температура будет держаться на уровне 30-35 градусов выше нуля, на Западе чуть прохладнее - 25-29 градусов со знаком +.

А вот уже 14 июня днем ​​температура снизится до + 23 + 29 градусов, на Востоке + 28 + 33 градуса.

В Киеве суббота начнется с 30-32 градусов со знаком +, однако уже во второй половине дня начнут собираться облака и вечером ожидается дождь с грозой.

14-го июня в столице пройдут периодические грозовые дожди и ослабнет жара до + 25 + 27 градусов.

Ранее мы сообщали, лето только началось, а жара уже успела поставить два рекорда. Так, 10 июня в Киеве был побит 135-летний рекорд - температура ночью стояла +26,3 °С, что на 0,3 °С выше предыдущего рекордного значения в этот же день 1885 года.

А ночь на следующий день, 11 июня, оказалась самой теплой за 140 лет - температура не опустилась ниже +20,6 °С.

Также мы рассказывали, в Минздраве раскрыли, как летний зной влияет на китайский вирус, загнавший украинцев на карантин.

Заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак заявила, что повышение температуры воздуха не станет решающим фактором для распространения заразы. Как ни прискорбно, но жара, по словам эксперта, никак не поможет в борьбе с вирусом.

В Минздраве подчеркивают, что основным фактором, который влияет на то, как быстро вирус распространяется, остается поведение людей и соблюдение известных мер предосторожности.

Напомним, жаркое лето разбушевалось в Украине, погода готовит новое испытание.

Также Politeka писала, что погода устроит украинцам настоящий ад, синоптики дали детальный прогноз.