Знаменита українська співачка Віра Брежнєва потрапила під критику в мережі через виход нового кліпу на пісню "Вечериночка"

Як відомо, співачка тривалий час перебувала на карантині, доглядала за дитиною і чоловіком, а з ослаблення режиму почала відновлювати свої проекти. За словами артистки, свій новий кліп, створений разом з Дмитром Монатиком, зірка знімала з колегою ще в лютому в Барселоні. Кілька місяців вона чекала виходу цієї композиції і тепер збирається продовжити роботу над іншими композиціями. Однак новий кліп був сприйнятий зовсім не так райдужно, як очікувала зірка, пише Рoliteka.net.

За словами Віри, представила уривок з кліпу, найкраще у світі , особливо зараз - це об'єднання.

«Для мене велика честь об'єднатися з Людиною, Музикантом , Співаком @monatik_official , попрацювати з прекрасною половинкою Діми, крутим менеджером Ірою Монатік. І є привід розслабитися , забути про все - влаштувати собі вечериночку!», - написала Віра.

Однак користувачі не оцінили ні її яскравий образ – напівпрозоре плаття, під яким не було білизни, ні танець на столі. Безліч критики буквально завалило пост зірки:

«Віра це щось новеньке ?», «Красивий образ з чубом!🌺», «Там де Монатік там завжди тягне в танок!!! Веруня чубчик вам не йде!» «Монатік красень🤗 Віра начебто теж лапочка, але награна млосність з нульових на її обличчі трохи набридла🤷‍♀️»Що з волоссям Віри? Забули вимити? Дні стилісту заплатили даремно!. Текст відстій....провал повний👎», «Відверніться, повний провал».

Зазначимо, Віра і Дмитро представили танцювальний трек "Вечериночка", кліп для якого зняла режисер Таню Муиньо всього два дні тому Сам відеоролик був знятий у стилі диско-вечірки, на якій артисти запалювали по повній програмі.

"Яким би це літо не було... Ми віримо, що побачимося, обнімемося здорові, і все, що раптом пішло не так, налагодиться, як можна швидше. Ми обов'язково станцюємо, що вміємо. А танці адже вміють піднімати будь-який настрій. Плюс... Літо прийшло. Так що ми без домашніх вечериночек залишити не посміємо Вас. Будьте здорові, ввечері і вночі, вдень і вранці. Кожен день тижня. І пам'ятайте... про танці. Адже танці — це кожною миттю насолода!», – заявили Дмитро і Віра.

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