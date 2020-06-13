39-летняя бразильская супермодель, бывшая ангел Victoria’s Secret, Алессандра Амбросио похвасталась идеальной фигурой и впечатляющим пейзажем
Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором позировала в купальнике насыщенного голубого цвета. Невозможно не насладиться нежными изгибами ее превосходного тела.
Кроме того, Алессандра завязала на поясе легкий платок, подчеркнув изящную талию. Модель стояла на коленях, судя по всему, на паруснике, ухватившись за веревки. Растрепанные волосы, песок на загорелой коже и океан на заднем фоне - этот сказочный снимок не нашутку взбудоражил фанатов Амбросио.
"Синее наваждение... 🌊", - подписала фото модель.
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"Совершенство 💥"; "Какая богиня💫❤️"; "Настоящее бразильское тело🔥💚"; "Абсолютно навечно и потрясающе ❤️"; "Это отличное видео, и я желаю тебе отличной субботы, дорогая Алессандра.☀️😘🌺"; "Так горячо🔥🔥🔥Королева😈", - писали в комментариях.
Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret часто показывает фанатам свою фигуру
Как ранее сообщала Politeka, Алессандра Амбросио похвасталась упругим телом без одежды: можно смотреть вечно
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