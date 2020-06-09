Бывший ангел Victoria’s Secret, 39-летняя Алессандра Амбросио, выставила в камеру свою пышную грудь

Красотка опубликовала в своем Инстаграм сториз, выставив в камеру аппетитную грудь, пишет Politeka.net.

Звезда предстала в голубом купальнике, который стиснул прелести. Обе груди округлились и выглядели невероятно прекрасно в таком маленьком купальнике: "Ох, как выпирают".

На шее звезды можно заметить красивый кулончик на цепочки, который притягивал еще больший взгляд к груди.

На одном из кадров Алессандра спрятала глаза под маленькими очками, а головой под белой шляпкой.

Фото были сделаны возле бассейна, во время принятия солнечных ванн.

Поскольку это был сториз, никто из подписчиков не смог прокомментировать и пролайкать кадры, однако можно с уверенностью сказать что красотка получила массу приятных отзывов в личные сообщения.

Напомним, Алессандра Амбросио предстала в соблазнительном образе возле своего бассейна.

Звезда похвасталась стройным телом, а в частности, идеальными изгибами, в крохотном синем бикини.

Ранее сообщалось, что Алессандра Амбросио надела белые трусики-бикини от купальника и джемпер бежевого цвета.

Модель стояла на пороге дома и держала в вытянутой руке вишню.

«Ягодный сезон», – подписала она фото.

Напомним также, что Алессандра Амбросио предстала в соблазнительном образе. Красотка позировала в плетеном купальнике бежевого цвета. Девушка легла на живот, облокотившись на руку и выпятив упругую, как "персик", пятую точку - "это безумие".

Модель кинула в камеру одновременно томный и дерзкий взгляд.

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret часто показывает фанатам свою фигуру

Как ранее сообщала Politeka, Алессандра Амбросио похвасталась упругим телом без одежды: можно смотреть вечно

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