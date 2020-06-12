Самая горячая участница шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком и победительница проекта Даша Ульянова показала, как можно соблазнить мужчину дома

После завершения шоу с довольно неожиданным поворотом - эпатажный холостяк Макс Михайлюк признался в интимной связи с одной из участниц проекта во время съемок, девушка отправилась домой победительницей, но без избранника. Теперь она устраивает личный марафон, показывает, как ухаживает за собой и раскрывает секреты своей личной жизни, передает Politeka.net.

Даша рассказала, что красивая одежда влияет на наше состояние и настроение. При этом девушка отметила, что девушки в современном мире привыкли красиво и стильно одеваться для выхода «в люди», но почему-то зачастую не считают нужным одеваться красиво для самих себя и близких людей, именно в домашней атмосфере пренебрегая правилом.

«Думаю многие дома привыкли ходить в старенькой, растянутой, но такооой любимой футболке, ведь в ней безумно комфортно😁 А что если красивая домашняя одежда не менее удобная?! Главное выбрать свою модель, фасон и материал и вот ты уже встречаешь утро в шикарном комплектике с улыбкой на лице, ведь пройти мимо зеркала и не полюбоваться на себя будет невозможно☺

Сегодня моё доброе утро было в таком нежнейшем комплекте и это то чувство, когда ощущаешь себя принцессой😊 Для такой жары как сейчас шёлк идеальный вариант для дома, он максимально лёгенький и невесомый) ⠀Оставайтесь всегда красотками, будь то улица или дом😘», - написала Даша под постом, получив сотни восторженных комментариев. Некоторые отметили, что девушка "кайфует от самой себя".

Также девушка рассказала, что во время пересмотра выпусков «Холостяка», ее одолевали самые разные эмоции: иногда очень хорошие, моменты ностальгии, радости, взгляд на себя и всё происходящее со стороны, а иногда - накрывали грусть, тоска и даже злость.

«Когда девочки уходили на свидания, ты понимаешь, что там может быть всякое, но хотя бы не видишь и не проживаешь эти моменты. С выходом эфиров многое переворачивается, маски снимаются и ты чётко понимаешь, кто есть кто. Зрелище не для слабонервных.

В любом случае, я не жалею о своём участии не в зависимости от сложившегося исхода, не в зависимости от разного рода напряженных обстоятельств и не смотря на наш дружный женский коллектив 😂 Я считаю, что достойно прошла этот путь, была такой, какая есть, поддавалась той сказочной романтике и страсти, которые на тот момент были между нами с М., проживала нашу с ним историю», - написала Даша.

Напомним, Даша из "Холостяка" пустилась во все тяжкие после измены Макса Михайлюка: "Вторая Волочкова"

А еще Politeka писала, что в жизни пары из "Холостяка" случилось непредвиденное, Даша ошарашила деталями: "Макс признался, что..."

Также Politeka сообщала, победительница "Холостяка" Даша Ульянова без белья ошеломила дерзкой выходкой: "Будущая звезда".