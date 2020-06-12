Американская актриса Хайден Панеттьери, которая долгое время встречалась с украинским боксером Владимиром Кличко, показала, как выглядела в детстве

Недавно актриса завела страницу в Инстаграм и стала регулярно публиковать фото. Красотка успела поделиться несколькими личными снимками, фотографиями с дочкой, которую она родила Кличко, а также архивными кадрами со своего детства.

В этот раз актриса поделилась фото, на котором она еще совсем маленький ребенок. Фото получилось очень забавным, так как на грудного ребенка надели очки. Девочка лежала в кроватки, а рядом с ней красовался большой слон, которого узнали многие поклонники Хайден.

«Мое настроение сегодня. И да, это я в детстве», - подписала снимок звезда.

За день фото актрисы собрало более 5 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу комплиментов.

«Черт. И тут я подумала, что ты голубоватый слон», «Вы думали о внешности даже, когда были ребенком. Это все объясняет», «Она очень стильная», «Мило», «Хайден думает о моде с детства», «Боже мой, у моего брата было такое же чучело!», «Так порадовала твоя инста, теперь твоя одна из моих любимых актрис», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Хайден Панеттьери показала общую с Кличко дочку Кайю Евдокию у себя в Twitter. На одном из фото девочка была сфотографирована крупным планом. Несмотря на то, что личико малышки разрисовано под тигрицу, видно, что Кайя – вылитая мама.

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