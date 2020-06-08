Відома актриса Хайден Панеттьєрі, колишня наречена Володимира Кличка, показала відео з боксером

На кадрах Володимир стоїть у сірій футболці та розповів про протестуючих в США. Кличко зазначив, що він підтримує рух американців, які висловлюються проти расизму. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Я Джордж Флойд", - підписала кадри Хайден.

"Я сподіваюся, що ви все ще бачите свою дочку, і вона відчуває себе добре", "Джульєтта повернулася, боже мій", "Мені це подобається. Він сформулював дуже дивну промову", "Приголомшливо, відмінно заявлено", "Чому б Володимиру і його братові не виступати за вільну пресу у себе на батьківщині", "Не зрозуміло тільки причому тут погроми, у вашій країні. Володимир підтримує насильство???", написали фани під відео.

Зазначимо, що Володимир і Хайден зустрічалися з 2009 по 2018 рік. У 2014 році у пари з'явилася дочка Кайя, яка зараз живе з Кличком в Україні. Актриса не так давно завела свій Інстаграм і в одній з публікацій написала: "Нарешті".

Повідомлялося, що колишню дівчину Володимира Кличка Хайден Панеттьєрі побив бойфренд в День святого Валентина.

Як пишуть іноземні ЗМІ з посиланням на поліцію, хлопець Хайден Панеттьєрі, Брайан Хикерсон, був заарештований за домашнє насильство в той же день.

За словами поліцейських, Хикерсон нібито вдарив Панеттьєрі «кулаком по правій стороні обличчя». Інцидент стався в приватній резиденції в Джексоні, штат Вайомінг.

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